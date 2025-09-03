आज 3 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को मिलेगी शुभ सूचना, पेशेवर अवसरों का लाभ उठाएंगे

मेष - भाग्य की मदद से चहुंओर शुभद वातावरण बना रहेगा. साख संवार बढ़त पर रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. समकक्षों से महत्वपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं में लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. लाभ प्रभाव बना रहेगा. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लाभ में संवार बनी रहेगी. वाणिज्यिक संकल्पों को पूरा करेंगे. सभी क्षेत्रों में असरदार रहेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आय संबंधी स्त्रोत खुलेंगे. आर्थिक सुधार के संकेत बने हुए रहेंगे. पेशेवर अवसरों का लाभ उठाएंगे. वित प्रबंधन में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. बचत में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ हर्ष आनंद से वक्त बिताएंगे. घर परिवार सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में बेहतर परिणाम पाएंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहकार की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी रखें.

