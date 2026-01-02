आज 2 जनवरी 2026 मेष राशिफल: उत्साह दिखाएंगे,सफलता में वृद्धि होगी

मेष - भाईचारे को बढ़ावा देखेंगे. परिवार के लोगों व बंधुजनों से करीबी बढ़ेगी. विभिन्न जानकारी जुटाने पर जोर रखेंगे. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा. यात्रा की संभावना बेहतर है. सूचना संचार में बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. चर्चा संवाद बेहतर बना रहेगा. सबको साथ बनाए रखने का प्रयास रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता में वृद्धि होगी. सहकारी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. सफलता में वृद्धि होगी. अधिकारियों से संवाद बढ़ेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. बड़प्पन की सोच रखें. आवश्यक कार्योंं में सूझबूझ रखेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय प्रयास पक्ष में रहेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. आर्थिक सजगता दिखाएंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ सकती हैं. संकोच दूर होगा.



प्रेम मैत्री- स्वजनों का समर्थन पाएंगे. भावनात्मक चर्चा प्रभावी बनी रहेगी. अपनों की मदद बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार समय बिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. मन के मामलों में शुभता सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खुशियां बढ़ी रहेंगी. खानपान पर जोरबना रहेगा. विनय विवेक बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 6 और 9

शुभ रंग : मरून

Advertisement

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा साधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----