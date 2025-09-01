scorecardresearch
 

Feedback

आज 1 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं, वाणी व्यवहार संवरेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 1 September 2025, Aries Horoscope Today: दबाव में आकर फैसले लेने से बचें. वार्ताएं सामान्य रहेंगी. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रहेगा.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - आवश्यक कार्यों में ढिलाई से बचने का समय है. छोटी चूक बड़े लाभ को प्रभावित कर सकती है. कामकाजी गतिविधि सामान्य रहेगी. व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. आत्मविश्वास व सहजता से आगे बढ़ें. परिवार का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. क्षमाभाव अपनाएंगे. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय - कारोबारी मामलों में धैर्य बनाए रखें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. दबाव में आकर फैसले लेने से बचें. वार्ताएं सामान्य रहेंगी. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियों में लिखापढ़ी पर जोर दें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट होगी. व्यक्तिगत खर्च स्थिति बनी रह सकती है. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंट में सतर्कता रखें.

सम्बंधित ख़बरें

करियर के मामले सामान्य रहेंगे, बजट पर नियंत्रण में दबाव अनुभव करेंगे 
मेष: अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, जीवनसाथी की सलाह से फैसले करें 
लाभ का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा, बचत की कोशिशें बनाए रखेंगे 
मेष: लोगों से उलझने से बचें, पैसा किसी को उधार ना दें 
मेष: सेहत पर ध्यान देना होगा, आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. संबंधों को मजबूत बनाए रखें. आपसी विश्वास बढ़ाएं. भेंट मुलाकात में सहज रहें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्कां में सजगता बनाए 
रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. आदर सत्कार का भाव रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता बढ़ाए रहें. विनम्र व्यवहार पर बल दें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था अपनाए रहें. मनोबल व बड़प्पन से काम लें. चर्चा में स्पष्ट रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement