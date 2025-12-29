scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 जनवरी 2026 मेष राशिफल: साल के पहले दिन मेष राशि वालों का धनधान्य बढ़ेगा, नए वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 1 January 2026, Aries Horoscope Today: धनधान्य बढ़ेगा. नए वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. संग्रह पर जोर देंगे. बचत कार्यों में रुचि लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़त बनी रहेगी.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष- घर परिवार में साज संवार बनाए रखेंगे. अपनों से संबंध बेहतर होंगे. धनधान्य के मामले बल पाएंगे. भेंट संवाद पक्ष में रहेंगे. करीबियों संग हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. योग्यता प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रखेंगे. चहुंओर तेजी दिखाएंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. अपनों के सहयोग से सफलता मिलेगी. कुल कुटुम्ब से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मेहमानों का घर आगमन बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में ऊर्जा उत्साह बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लेनदेन में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में तेजी रखेंगे. कामकाजी सकारात्मकता बढ़ेगी. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- धनधान्य बढ़ेगा. नए वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. संग्रह पर जोर देंगे. बचत कार्यों में रुचि लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़त बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Relief from mental worries and family happiness for Aries
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे, जानें मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल का आखिरी दिन
कहीं दूर से अच्छी खबर प्राप्त होगी, जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
योजनाएं रखेंगे, नवप्रयास गति लेंगे
Mesh rashi health and career benefits with green as auspicious color
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. घर आए का सत्कार रखेंगे. मन की बात कहेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. परिजनों संग खुशियां बाटेंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. प्रियजनों से मिलेंगे. संवाद संवरेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखेंगे. लक्ष्यों में गति मिलेगी. भव्यता पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. जीवनस्तर सुधरेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. पीली वस्तुएं दान करें. वचन निभाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement