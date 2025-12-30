Kumbh Tarot Rashifal 30 December 2025: कीमती वस्तुओं को संभलकर रखें, चोरी होने की संभावना बन रही है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-The Tower

वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की उपस्थिति सम्बन्धों को खराब कर सकती है. इस समय रिश्ते में बड़ी गलतफहमी बढ़ रही है. जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं. कार्य क्षेत्र में सामने वाले के साथ मित्रता करते समय रिश्ते की निजता बनाए रखें. जरा सी भी गलतफहमी लोगों को बातें बनाने का मौका दे सकती है. नए व्यवसाय में मित्र के साथ साझेदारी में कोई बड़ी रकम लगा सकते हैं. साझेदार चाहे कोई भी हो. इससे सम्बन्धित अनुबंध पत्र जरूर बनवाएं.

साथ ही बिना पढ़े किसी भी कागजात पर विश्वास के आधार पर हस्ताक्षर न करें. समय बदलने पर लोगों की सोच में अंतर आ जाता है. जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव अचंभित कर सकता हैं. सामने वाला अपनी हर बात को छुपा सकता है. ये बात परेशान कर सकती हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत सोच समझकर करें. पहले सभी परिस्थितियों की अच्छे से जांच कर लें.

स्वास्थ्य: खानपान में थोड़ी सावधानी रखें. बाहर के खाने से कुछ समय परहेज रखना सेहत के लिए अच्छा होगा.

आर्थिक स्थिति: कीमती वस्तुओं को संभलकर रखें. चोरी होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: पास पड़ोस के लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाए रखें. मुसीबत के वक्त सबसे पहले यहीं काम आते हैं.

