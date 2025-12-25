Kumbh Tarot Rashifal 25 December 2025: कुंभ राशि वालों की कार्यशैली में बदलाव और रहेगी सकारात्मक सोच, खानपान का रखें ख्याल

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Fool

किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो काफी चतुर और चापलूस किस्म का हो. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी के साथ उसकी मित्रता बढ़ सकती है. इस बात को लेकर कुछ सहकर्मी परेशान हो सकते है. अपने कार्य शैली से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. नई परियोजना में अच्छे पद की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी का बचपना थोड़ा परेशान कर सकता हैं. कार्यों को गंभीरता से पूरा करें. बेफिजूल में अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करें. जिद्द और अहंकार की भावना को सोच से दूर रखें. जल्द ही कुछ अच्छे अवसर कार्य क्षेत्र में आते हुए नजर आ रहे हैं. इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा हो सकती हैं. अपनी सकारात्मक सोच और कार्य शैली में बदलाव लाकर सर्वश्रेष्ठ अवसर का सफलतापूर्वक चयन कर सकते हैं. भाग्य के भरोसे न रहे. कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहे. किसी बड़े कार्यों को लेकर उत्साहित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: बढ़ते वजन पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं. खान-पान में स्वाद की जगह पौष्टिकता की तरफ बढ़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ लेनदेन करते समय लिखा पढ़ी अवश्य करें. विश्वास में किया गया लेनदेन कई बार नुकसान पहुंचा सकता है.

रिश्ते: प्रिय के साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं.

