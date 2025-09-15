scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 15 September 2025: कुंभ राशि वालों का अटक सकता है पैसा, सावधान रहें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 15 September 2025: एक दूसरे के साथ रहना बहुत मुश्किल हो सकता है. हो सकता हैं, कि फैसला आपके विरोध में हो जाए. इस समय धैर्य और शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ने का प्रयास करें.

aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius)

Cards:- Judgement

पूर्व में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों के अनुरूप परिणाम मिल सकते हैं. जिससे जीवन में तनाव आ रहा हैं. कुछ समय से किसी न्यायिक प्रक्रिया में फंसे हुए हैं. जीवन साथी के साथ बढ़ते हुए तनाव ने आप दोनों के रिश्ते को न्यायालय तक ला सकता है. एक दूसरे के साथ रहना बहुत मुश्किल हो सकता है. हो सकता हैं, कि फैसला आपके विरोध में हो जाए. इस समय धैर्य और शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ने का प्रयास करें. ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्तों को सीमित रखें. जो आपके जीवन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं. अपने व्यक्तित्व को पहले से बेहतर करने का प्रयास करें. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं. सामने वाली सामने आने वाली हर परेशानी का सामना डटकर करें. जल्द ही आप पाएंगे, कि आप अपनी जीवन की बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं. आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी और आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे.

स्वास्थ्य: गले में संक्रमण बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते खाने-पीने में परेशानी होने लगी है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा अटक सकता हैं. बार-बार मांगने के बाद भी सामने वाला पैसा देने को तैयार नहीं है.

रिश्ते: आपके आसपास के कुछ लोग आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे लोगों से दूर रहने के प्रयास करें.

लेटेस्ट

