Kumbh Tarot Rashifal 14 September 2025: कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, खानपान का रखें ख्याल

कुंभ (Aquarius)

Cards:- Death

किसी व्यक्ति से आपको मृत्युतुल्य कष्ट मिल सकता हैं. हालांकि ये सांकेतिक मृत्यु होगी. किंतु आप ऐसा प्रतीत करेंगे,जैसे कि सामने वाला आपको इसकी जगह छुरा मार देता. कार्य क्षेत्र में काफी लोगों और उच्च अधिकारियों के सामने आपको अपमानित किया हैं. वो भी उस समय जब आपको किसी कार्य की सफलता के लिए पुरुस्कृत किया जा रहा हो. कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन को खोखला करते आए हैं. जो आपके ही आश्रय पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं. अब उनकी इच्छा आपसे सब कुछ ले लेने की बनी हुई हैं. इस समय आप सभी लोगों से अपने रिश्ते खत्म कर सकते हैं. ये भी संभव हैं, कि आप इस जगह से दूर कही नई जगह पर जाकर अपने नए व्यवसाय या नई नौकरी की शुरुआत करें. ये समय बहुत ही मुश्किल हैं. किंतु आने वाला समय खुशियों भरा होगा . ऐसा आपको पूर्ण विश्वास है. प्रिय के साथ बने हुए तनावपूर्ण रिश्ते अब सही होते दिख सकते हैं. नए मित्र और नए विचार आपको उत्साहित कर देंगे.

स्वास्थ्य: हृदय की अनियमित गति किसी बड़ी समस्या को बता रही हैं. किंतु आप अभी किसी भी तरह की शल्य चिकित्सा को इनकार कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: परिवार में किसी नए व्यवसाय को शुरू करने को लेकर योजना बना सकते हैं. जिसके लिए सभी लोग अपना आर्थिक सहयोग देने को तैयार हो रहे हैं.

रिश्ते: नए प्रेम संबंध,नई मित्रता आपको उत्साहित कर देगी. परिवार के साथ अनबन खत्म करेंगे.

