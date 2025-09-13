scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 13 September 2025: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खानपान का रखें ख्याल

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 13 September 2025: इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें. और स्वयं उस व्यक्ति से मुलाकात कर सकते है. हो सकता हैं,कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो. पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा.

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Judgement

जीवन का एक सामान्य मूलमंत्र हैं. खुद का जीवन और दूसरे के जीवन को एक सामान माना जाएं. जिससे आप किसी भी तरह की

अन्याय पूर्ण कार्य न करें. यदि पूर्व में कुछ ऐसा आपके द्वारा हो चुका है. जिसका दुःख आज भी आपको हो रहा है. तो इस कार्य का प्राश्चित जरूर करें. किसी नए कार्य की शुरुआत करते समय किसी ऐसे मित्र की आवश्यकता महसूस कर रहे है. जो ईमानदार और मेहनती है. उसकी बुद्धिमता की जरूरत आपको नए कार्य को सुचारू रूप से चलाने में पड़ सकती हैं. कोई बड़ा मुकदमा सामने आ सकता हैं. कोई काफी समय पूर्व हुए किसी अन्याय के खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा दाखिल कर सकता हैं. अब इस मुकदमे के दोषी लोगों मै आपका नाम सामने आने से आप काफी बेचैनी महसूस कर सकते हैं. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें. और स्वयं उस व्यक्ति से मुलाकात कर सकते है. हो सकता हैं,कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो. पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना हो सकती है. इसमें चलाने वाले व्यक्ति को गंभीर चोटे आ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने प्रयासों को ओर मजबूत करें. ताकि सफलता एक बड़ा मुनाफा लेकर आएं.

रिश्ते: सास ससुर से थोड़ी अनबन हो सकती हैं. जीवनसाथी के आगाह करने पर स्थिति ठीक हो जाएगी.

