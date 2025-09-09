Kumbh Tarot Rashifal 9 September 2025: बिना लिखापढ़ी के उधार न दें, फ्रैक्चर होने की संभावना बन रही है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Five of swords

किसी व्यक्ति पर आपका विश्वास करना आपको काफी बड़े आर्थिक संकट में डाल गया हैं.अभी तक आप इस स्थिति को सच नहीं मान पा रहे हैं.नुकसान काफी बड़ा हैं.इस बात को किसी के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं.लोगों पर दुबारा विश्वास करने में डर सा लग सकता हैं.जीवनसाथी की खराब तबियत और परिवार के लोगों का आपके साथ खराब व्यवहार आपको आहत कर रहा हैं.पारिवारिक जीवन के तनाव के असर कार्य क्षेत्र पर पड़ना शुरू होता नजर आ रहा हैं.इस स्थिति से खुद को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे.जो बीत गया उसको बुरा हादसा समझकर बाहर निकलने के प्रयास धीरे धीरे सफल होते नजर आएंगे.जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले विचारों को अपनाएंगे.ऐसे लोग जिनकी ऊर्जा सकारात्मकता से भरपूर है.उनके साथ मित्रता बढ़ा सकते हैं.अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखिए.अगर कोई ज्यादा गुस्सा दिलाने का प्रयास करें.तो चुप रहना सबसे अच्छा होगा.इससे आप अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी से चढ़ते उतरते समय फिसल सकते हैं.सावधानी रखें. फ्रैक्चर होने की संभावना बन रही हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी को बिना लिखापढ़ी के उधार न दें.चाहे सामने वाला आपका कितना भी अच्छा परिचित क्यों न हो.

रिश्ते: किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती हैं.सामने वाले के साथ किसी नई नौकरी की बात कर सकते हैं.

