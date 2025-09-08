Kumbh Tarot Rashifal 8 September 2025: कुंभ वाले आर्थिक फैसलें सोच-समझकर लें, कार्यों में गलत निर्णय लेने से बचें

कुंभ (Aquarius):-

Cards :- Six of pentacles

परिजनों और मित्रों की आपसे अपेक्षा बढ़ती ही जा रही है. आप जितना सामने वाले के लिए नम्र हो रहे है. वो सब उतने ही आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं. लोगों की मदद करते समय यह पता होना आवश्यक है. कि जिसकी भी मदद आप कर रहे है. उसके सच में आपकी मदद की जरूरत है. जीवन के व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करें. व्यवसाय में किसी गलत निर्णय के कारण कार्यों की गति कम हो रही है. जिसके कारण आर्थिक संकट आ सकता हैं. कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं. जिसमें आर्थिक संकट के साथ रिश्तों को भी खो सकते है. कुछ गलत लोगों के साथ मित्रता और उनका हस्तक्षेप व्यवसाय के निर्णयों में आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता हैं. रिश्तों में कड़वाहट लोगों को आपसे दूर कर सकती है. समय अनुकूल नहीं है. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें. किसी भी स्थिति में आर्थिक फैसले लेते समय कदम संभालकर आगे बढ़ाएं. यह स्थिति अस्थाई है. वक्त की प्रतिकूलता के खत्म होने के साथ इसमें भी परिवर्तन आता दिख सकता है. मतलबी लोगों के साथ संबंध कम रखे. किसी भी स्थिति अपनी हिम्मत न कम होने दें.

स्वास्थ्य : परिवार में किसी के खराब स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग चिंतित हो सकता है. दुर्घटना में कंधे में चोट लगने की संभावना बन सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से अभी कुछ भी सही नहीं है. धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए. नौकरी छूटने की संभावना बन सकती हैं.

रिश्ते: कोई सामने से आकर आपको विवाह का प्रस्ताव दे सकता हैं. किसी से मदद मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है. परिजनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं.

