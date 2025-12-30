scorecardresearch
 
आज 30 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सहयोग पाएंगे, मन के विषयों में उत्साह रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 December 2025, Aquarius Horoscope Today: भावनात्मक मजबूती का परिचय दें.मित्र संबंधों में मिठास रहेगी.सूझबूझ सक्रियता से काम लेंगे.स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी.निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे

कुंभ - करीबियों व परिचितों के साथ समय बिताएंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते है.जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे.सभी श्रेणी के लोग प्रसन्न रहेंगे.व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस होगा.परिवार सहयोगी होगा.महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासन बनाए रखें.भावनात्मक मजबूती का परिचय दें.मित्र संबंधों में मिठास रहेगी.सूझबूझ सक्रियता से काम लेंगे.स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी.निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे.वाणिज्यिक संवाद में सभी प्रभावित होंगे.कामकाज प्रभावी बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्य पक्ष में बनेंगे.वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी दिखाएंगे.सहयोग सहकार से काम लेंगे.कार्यशैली प्रभावी रहेगी.विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.विभिन्न कार्यां में सक्रियता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास पक्ष में रहेंगे.आर्थिक हितों को साधने में सफलता मिलेगी.कार्यविस्तार के भाव से आगे बढ़ेंगे.आर्थिक प्रबंधन पर फोकस होगा.परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- सबके साथ मिलकर रहेंगे.परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे.रिश्तों को बखूबी निभाएंगे.पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी.मन की बात सहजता से रख पाएंगे.बड़प्पन बनाए रखेंगे.साझा भावना बढ़ाएंगे.संबंधियों से मेलजोल बनाए रखेंगे.मित्रों का सहयोग पाएंगे.मन के विषयों में उत्साह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे.खानपान संवरेगा.साख सम्मान में वृद्धि होगी.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.दिनचर्या को नियमित रखेंगे.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.समभाव रखें.

---- समाप्त ----
