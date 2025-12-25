आज 25 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: गुरुवार के दिन कुंभ राशि वालों के शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी, व्यवसायिक उपलब्धियों को मिलेगा बढ़ावा

कुंभ - नए अंदाज से सबको आकर्षित करेंगे. विविध मामले पक्ष में बने रहेंगे. साथी सहयोगियों से संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंधियों से भेंट होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. वक्त की चाल शुभता की संकेतक है. करियर व्यापार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता और सक्रियता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. व्यवसायिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. चहुंओर सफलता मिलेगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ बढ़त पर रहेगा. आधुनिकता को बढ़ावा देंगे. आय-व्यय का संतुलन बनाए रखेंगे. नेतृत्व सम्हालने में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुझान रहेगा. उद्योग उत्पादन में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों से चर्चा में सहजता बढ़ाएंगे. वादा वचन निभाएंगे. भावनात्मक पक्ष संवार पाएगा. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. मन की बात कह पाएंगे. अनुकूलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक से काम लेंगे. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक: 3 7 6 और 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग करें. सृजन बनाए रहें.

