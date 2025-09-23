scorecardresearch
 

आज 23 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: तैयारी से आगे बढ़ेंगे, रुटीन बेहतर रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 September 2025, Aquarius Horoscope Today: अप्रत्याशित लाभ-हानि संभव है. आपसी समझ बूझ से कार्य करें. बहस विवाद से बचेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. कामकाज में सावधानी बनाए रहेंगे.

कुंभ - महत्वपूर्ण विषयों में धैर्य धर्म और आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाएं. ढुलमुल रवैये से मनोबल प्रभावित रहेगा. व्यक्तिगत कार्यों में जिद में न आएं. स्वास्थ्य से समझौता करने से बचें. भेंटवार्ता व संवाद बनाए रखें. सामंजस्यता से मामले साधें. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ-हानि संभव है. आपसी समझ बूझ से कार्य करें. बहस विवाद से बचेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. कामकाज में सावधानी बनाए रहेंगे. लापरवाही व अनदेखी से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अपनों की सीख सलाह बनाए रखें. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. विवेकपूर्ण फैसले लें. विरोधी सक्रियता रखेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. नियमित गति से आगे बढ़ते रहें.
धन संपत्ति- कामकाजी प्रयास पूर्ववत् बना रहेगा. लाभ प्रतिशत सामान्य होगा. वित्तीय मामलों में प्रबंधकीय पक्ष संवारें. सतर्कता बनाए रहें. नीति नियम का पालन रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यस्था पर भरोसा रखें.

प्रेम मैत्री- निजी विषयों में उत्साह बनाए रखें. विनय विवेक से आगे बढ़ें. मन के मामलों में उतावली न दिखाएं. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. आवश्यक सूचना प्राप्त हो सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में सरल रहें. लेनदेन में सावधानी रखें. भ्रम में न आएं. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. सात्विकता पर जोर दें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. जरूरतमंद की मदद करें.

