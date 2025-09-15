scorecardresearch
 

आज 15 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: विभिन्न मामले बनेंगे, बहस विवाद को टालेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 September 2025, Aquarius Horoscope Today: परंपरा संस्कार बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

कुंभ - कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी. शिक्षा और कौशल पर जोर रहेगा. मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. विरोधियों पर दबाव बनाए रहेंगे. करियर कारोबार प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ की आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पेशेवर संकोच मुक्त होंगे. उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. उचित अवसर पर अपनी बात रखेंगे. परंपरा संस्कार बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. वित्तीय अनुबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा करने पर जोर होगा. कामकाज में रुचि बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन प्रभावी बना रहेगा. आर्थिक मामलों में उत्साहित रहेंगे. कारोबारीजन प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. विभिन्न मामले बनेंगे. बहस विवाद को टालेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा लिगा. मन के मामले संवार पाएंगे. घरवालों में आपसी विश्वास बढेगा. पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में भरोसा दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. मजबूती से पक्ष रखेंगे. मित्र साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. सभ्यता संस्कार बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 2 6 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञाकारिता बनाए रखें.

