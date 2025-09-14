आज 14 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे, करीबियों से संवाद बढ़ाएंगे

कुंभ - वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.मन की बातों को साझा करने की जल्दी न करें.अपनों के सुख के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.घर परिवार में रुटीन रखेंगे.अतिथि के साथ सहज रहेंगे.संबंधियों के साथ खुशियां साझा करेंगे.आवश्यक कार्यों में फोकस बढ़ाएंगे.मेलजोल की भावना बढ़ेगी.मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.स्वार्थ से बचें.बड़प्पन से काम लें.बड़ों का आदर सम्मान रखेंगे.हर्ष आनंद बना रहेगा.अतिथि प्रसन्नता बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत मामलों में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र का वातावरण पक्ष में रहेगा.आर्थिकी एवं व्यवस्था को बल देंगे.साहस पराक्रम से उचित जगह बनाए रखेंगे.कामकाज में उत्साहित रहेंगे.कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगां.लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर उम्मीदों को बनाए रखेंगे.विविध प्रयासों में प्रबंधकीय गतिविधियों को बल मिलेगा.लक्ष्यों को पूरा करेंगे.व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.योजनाएं साझा करने से बचेंगे.वित्तीय मामलां में सहकार सहयोग बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों के प्रति में भावना बनाए रहेंगे.परिजनों की बात को अनदेखा न करें.सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.अपनों को भलिभांति समझेंगे.आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है.भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी.संबंध बेहतर बने रहेंगे.करीबियों से संवाद बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार न दिखाएं.भावुकता से बचें.बड़ों की सुनें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.नियमित रक्त जांच बनाए रखें.निरंतरता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 3 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें.उत्साह रखें.

