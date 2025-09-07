आज 7 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज कुंभ राशि वालों के नवाचार के अवसर बने रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

कुंभ - आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. रचनात्मक मामलों में बेहतर बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बल पाएंगे. अपनों से सहजता बनाए रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से अपना पक्ष रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. योजनानुसार कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा व तैयारी पर जोर होगा. नवाचार के अवसर बने रहेंगे. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में विभिन्न परिणाम साधेंगे. सफलता प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- विविध पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण बना रहेगा. प्रमुख चर्चा संवाद में शामिल होंगे. उधारी के लेनदेन से बचेंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच नहीं करेंगे. चर्चा संवाद में अतिउत्साह से बचेंगे. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. सुखद सूचना संभव है.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम निरंतरता पर जोर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संकेतों के प्रति सजगता बनाए रहेंगे. ध्यान प्राणायाम की आदत बढ़ाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे.



शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : चंद्रग्रहण के सूतक के लगने से पहले धर्म कार्य पूरे करें. सूतक में सहज रहें. हरिनाम का भजन व जप करें. अतिश्रम से बचें. भोर में भगवान सूर्यदेव को को अर्घ्यं दें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----