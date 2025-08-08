scorecardresearch
 

Mulank 9 Jyotish 8 august 2025 Numerology Prediction: मूलांक 9 वाले जानें आज क्या कहता है उनका अंकज्योतिष

Numerology Prediction, Ank Jyotish Mulank Number 9, 8 august 2025: मूलांक 9 वाले कारोबार में अपेछित परिणाम पाएंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को गति देने में सफल होंगे. लाभ विस्तार पक्ष में बनाए रखेंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में धैर्य रखें. परिवार में स्नेह व सामंजस्य बनाए रखेंगे.

मूलांक 9
मूलांक 9

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है. 

नंबर 9- 8 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. मंगल के अंक 9 के लिए आज का दिन श्रेष्ठता बढ़ाने में सहयोगी है. विभिन्न मोर्चों पर सहज रहेंगे. कारोबार में अपेछित परिणाम पाएंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को गति देने में सफल होंगे. लाभ विस्तार पक्ष में बनाए रखेंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में धैर्य रखें. परिवार में स्नेह व सामंजस्य बनाए रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में उमंग उत्साह बना रहता है. अनुपालन को बढ़ाएंगे. आज्ञाकारिता बनाए रखते हैं. आज इन्हें मित्रों पर भरोसा बढ़ाना है. महत्वपूर्ण कार्यों में सजगता दिखाएंगे. संसाधन बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ का स्तर बढ़त पर रहेगा. उल्लेखनीय गतिविधियां बल पाएंगी. समझौते सकारात्मक रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सहजता रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. संकोच छोड़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे. विनय व विवेक बनाए  रखेंगे. वचन निभाने में आगे रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे. रिश्ते सकारात्मक रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्त्रिगत प्रदर्शन संवारेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार व स्वास्थ्य संवरेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- मौके भुनाएं. स्वयं पर ध्यान दें. निरंतरता रखें. फोकस बढ़़ाएं.

