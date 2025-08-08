Mulank 8 Jyotish 8 august 2025 Numerology Prediction: मूलांक 8 वाले मेलजोल पर ध्यान देंगे, ये है लकी नंबर

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 8 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. कार्ययोजनाओं में निरंतरता अनुशासन रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे. शुभता का संचार बना रहेगा. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में आनंद के क्षण बनेंगे. लक्ष्य पर ध्यान बना रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समकक्षों का समर्थन सहायता प्राप्त होगी. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. उधार से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अनुभव का लाभ उठाते हैं. जीवन के संघर्ष इन्हें जल्दी बड़ा बना देते ह. आज इन्हें संपर्क का लाभ उठाना है. संचार संवाद में बेहतर बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रर्शन करेंगे. करियर कारोबार में चर्चाएं पक्ष में बनेंगी. कार्य व्यापार में अपेक्षित लाभ रहेगा. जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. समझौतों में प्रभावी रहेंगे. नीति नियम और अनुशासन से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. निजी प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. मेलजोल पर ध्यान देंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. स्नेह विश्वास बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयास बढ़ाएंगे. फोकस बनाए रखेंगे. मदद की भावना बनी रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल से निकालेगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- संतुलित दिनचर्या रखें. स्वयं पर ध्यान दें. बड़प्पन बढ़ाएं. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----