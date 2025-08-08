Mulank 6 Jyotish 8 august 2025 Numerology Prediction: मूलांक 6 वाले लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, न करें ये एक गलती

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 8 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 6 के लिए अवसरों का लाभ लेने में मददगार है. आर्थिक विषयों में रुचि व उत्साह बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. विविध कार्यों को गति देंगे. नीति नियमों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. पेशेवर साथियों की सुनेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. लाभ प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कलाप्रेमी व आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं. प्रकृति से गहरा लगाव रखते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच बनाए रखना है. सकारात्मकता बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में उल्लेखनीय कार्य गति पाएंगे. उपलब्धियों में बढ़त की स्थिति बन सकती है. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि रखेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगीं. पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. सजगता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का समर्थन बना रहेगा. प्रेम प्रयास बेहतर बना रहेगा. व्यवहार मधुर रहेगा. उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सक्रिय रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- परंपरागत मामलों को गति देंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा. विविध गतिविधियों में रुचि लेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- समुद्री

एलर्ट्स- रचनात्मकता बनाए रखें. दूसरों की भूलों को क्षमा करें. मितभाषिता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----