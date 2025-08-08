Mulank 4 Jyotish 8 august 2025 Numerology Prediction: मूलांक 4 वाले रिश्तों में सूझबूझ बनाए रखेंगे, सफलता की राह पर अग्रसर रहेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 8 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज के दिन अंक 4 के लिए करियर कारोबार संवारने वाला है. वाणिज्यिक गतिविधियों में सफलता पाएंगे. लाभ बढ़ाने में समकक्ष सहयोगी होंगे. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवर प्रदर्शन प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा. विविध मामलों में धैर्य व सामंजस्य रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में सफलता पाने की अभिलाषा अधिक होती है. नीति नियमों की बारीकियों को समझकर राह बनाते हैं. आज इन्हें सूचना और संवाद का लाभ मिलेगा. सकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. घर में समय दें.

मनी मुद्रा- कामकाजी प्रयासों में सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. व्यापार में सफल रहेंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे. सफलता की राह पर अग्रसर रहेंगे. नवीनयोजना पर अमल बढ़ाएंगे. कारोबार संवार पर रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के संबंधों में सहज रहेंगे. रिश्तों में सूझबूझ बनाए रखेंगे. दाम्पत्य जीवन में आपसी विश्वास बना रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. स्वजनों से सीख सलाह रखेंगे. मित्रों के साथ सहयोग रहेगा. निजी विषयों में सरलता बनाए रखेंगे. वार्ता में धैर्य रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. उत्साह व मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान में सुधार लाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8

फेवरेट कलर- हनी कलर

एलर्ट्स- जिद से बचें. नियंत्रण बनाए रखें. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----