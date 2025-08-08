scorecardresearch
 

Mulank 1 Jyotish 8 august 2025 Numerology Prediction: मूलांक 1 वालों के प्रयासों में तेजी लाएंगे, सम्मान की भावना बढ़ेगी

Numerology Prediction, Ank Jyotish Mulank Number 1, 8 august 2025: 1 मूलांक वाले कारोबारी विषयों में तुलनात्मक बेहतर बने रहेंगे. निजी कार्यों में स्पष्टता रखेंगे. लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी.

मूलांक 1
मूलांक 1

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है. 

नंबर 1- 8 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य फलकारक है. कारोबारी विषयों में तुलनात्मक बेहतर बने रहेंगे. निजी कार्यों में स्पष्टता रखेंगे. लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति कार्य करने से ज्यादा औरों से करा लेने में विश्वास रखता है. श्रेष्ठ प्रबंधन के गुण होते हैं. दिनचर्या व्यस्थित बनाए रखते हैं. आज इन्हें पेशेवर अवसर भुनाने पर जोर देना है. लक्ष्य के लिए प्रयास बढ़ाना है. कामकाज पर फोकस रखेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. संवाद में प्रभावी रहेंगे.

मनी मुद्रा- सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा. पहल करने की कोशिश होगी. रुटीन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक हितों में वृद्धि होगी. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. समकक्षों से संबंध संवरेंगे. तेजी बढ़ाएंगे. व्यर्थ की आशंका से बचें.

पर्सनल लाइफ- घरेलु मामलों में उतावली न दिखाएं. संबंधों में दिखावे से बचें. निजी वार्ताओं में सूझबूझ बनाए रखें. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम में सफलता पाएंगे. बड़प्पन अपनाएंगे. परस्पर खुशियों का ध्यान रखेंगे. परिजनों समर्थन रहेगा. संबंधों को निभाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- क्षमाभाव बनाए रखेंगे. वातावरण सुखकर बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. सम्मान की भावना बढ़ेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. जिद में न आएं.
 
फेवरेट नंबर-  1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- श्वेत

एलर्ट्स- नियम बनाए रखें. समय सीमा का पाल करें. व्यर्थ दखल से बचें.

