Aaj ka Rashifal 30 अक्टूबर 2025: गुरुवार के दिन मिथुन राशि वालों को प्राप्त होंगी शुभ सूचना, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को कारोबारी हितों को बेहतर बनाए रखना चाहिए. वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. प्रभावशाली कार्यों से जुड़ेंगे. कार्य व्यापार में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक प्रबंधन अच्छा रहेगा. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. लाभ और संवार की स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत पालन करें. संबंधों में सहज रहें.

वृष: वृष राशि के लोगों को पेशेवर लोगों से करीबी बढ़ानी चाहिए. प्रबंधकीय योजनाओं को साथ समर्थन मिलेगा. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. करियर व्यापार में उछाल बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ और प्रभाव में वृद्धि की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 6

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत पालन करें. आशंकाओं में न आएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को भाग्य की प्रबलता से हर क्षेत्र में परचम बुलंद रहेगा. धार्मिक कार्यों व आयोजनों में रुचि लेंगे. आस्था विश्वास बढ़ा रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

शुभ अंक: 3, 4, 5

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत पालन करें. ध्यान साधना बढ़ाएं.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए धैर्य से आगे बढ़ने का समय है. नीति नियम और व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. सावधानी बरतें. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आवश्यक कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. घर परिवार में शुभता बनी रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. स्वास्थ्य संवारें.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन करें. सतर्क रहें. सामंजस्य बढ़ाएं.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को आर्थिक विषयों में महत्वपूर्ण कार्यों को गति दे पाना चाहिए. साझा कार्यों को पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. सकारात्मक समय का लाभ उठाएंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 4

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत पालन करें. सहयोगी व विनम्र बनें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के कामकाजी मामले मिश्रित प्रभाव के बने रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में ढिलाई से बचें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समयबद्धता बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 5

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प रखें. समय पालन बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों का करियर उछाल पर बना रहेगा. मित्रवर्ग के सहयोग से कारोबार में सहज सकारात्मक परिणाम बनेंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. मित्रों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प और वचन पालन बनाए रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को घर परिवार में धैर्य व स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए. परिजनों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ें. कार्य व्यापार व प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बनें. बड़ों की सुनें. निजी विषयों में संवेदनशीलता दिखाएंगे. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. अनुकूलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन करें. जिद व अहंकार से बचें.

धनु: धनु राशि के जातकों को साहसिक कार्यों में पहल पराक्रम बनाए रखना चाहिए. सामाजिक गतिविधियों पर जोर रहेगा. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखें. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. यात्रा हो सकती है. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन करें. प्रवचन सुनें.

मकर: मकर राशि के लोगों को रहन सहन में उच्च बनाए रखना चाहिए. जीवन में भव्यता और श्रेष्ठता को बल मिलेगा. घर परिवार के लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता और सफलता से उत्साहित रहेंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. साज संवार बढ़ाएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को नवीन कार्यों में उत्साह दिखाना चाहिए. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चहुंओर अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. व्यक्तित्व में सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. निवेश पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. सृजन में रुचि बनाए रखेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन करें. दान धर्म बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक प्रयासों में अतिउत्साह न दिखाना चाहिए. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएं. बजट की अनदेखी करने से बचें. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों को बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3 और 6

शुभ रंग: स्वर्ण के समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. विनम्र रहें.

