Aaj ka Rashifal 28 नवंबर 2025: शुक्रवार के दिन वृषभ राशि वालों का कार्य-व्यापार रहेगा बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के करियर कारोबार में लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा के संकेत रहेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्नति बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम अर्जित करेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. दान बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के लोग सभी से सहयोग प्राप्त करेंगे. कामकाज में सहकार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 6

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. जिम्मेदार बनें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को भाग्य की मदद से उपलब्धियां बढ़ेंगी. लाभ में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. बहुमुखी लाभ से उत्साहित रहेंगे. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. विविध परिणामों में शुभता का संचार रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. संकल्प रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में मिश्रित स्थिति बनी रहेगी. रुटीन पर फोकस बनाए रखेंगे. कामकाज में सावधानी बढ़ाएं. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्यों में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधियों का साथ समर्थन और सहयोग पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. सहनशील बने रहें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की साझा कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. लोगों से मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास होगा. साझा लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. उद्योग कार्यों में पद प्रभाव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोगी बने रहेंगे. भवन व वाहन की खरीदी करेंगे. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. सहयोग सहकार की नीति बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. भूमि व पूंजीगत विषयों में सक्रियता आएगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. वादा निभाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कामकाज में धैर्य बढ़ाए रखना चाहिए. समय प्रबंधन को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं. कामकाजी प्रयासों में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. नियम अनुशासन पर जोर देंगे. व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. मेहनत और लगन से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. सावधान रहें.

तुला: तुला राशि के जातकों को मित्रों के साथ सुख से समय बिताना चाहिए. शिक्षा व स्वाध्याय में अच्छा करेंगे. सूझबूझ से प्रदर्शन संवारेंगे. मानसिक रिश्ते बेहतर बनाएंगे. व्यक्तिगत चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. कार्य समय पर करने की सोच होगी. शीघ्रता से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हीरे के समान

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. मित्र बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को सहयोगियों से तालमेल बढ़ाना चाहिए. मामले लंबित न रखें. कौशल प्रदर्शन में सबका सहयोग मिलेगा. पेशेवर सहकार की भावना रखेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी व अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें.

शुभ अंक: 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. त्याग भाव रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों को सामाजिक गतिविधियों में आत्मविश्वास से कार्य करना चाहिए. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. आवश्यक जानकारी जुटाने पर जोर होगा. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. भाईचारा बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवता देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. आदर बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के लोगों की कुल परिवार के लोगों से भेंट होगी. चर्चा संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवर जन कार्यगति बढ़ाएंगे. घर में संस्कार एवं परंपराओं को बढ़ावा देंगे. भेंटवार्ताओं पर जोर बनाए रखेंगे. परस्पर समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. वचन वादा बनाए रखेंगे. सामाजिक कार्यों को बल देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. भव्यता बढ़ाएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को रचनात्मक कार्य करने में आगे बने रहना चाहिए. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. समय लेकर भेंट करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना बढ़ी रहेगी. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. नया सोचें.

मीन: मीन राशि के लोगों को खर्च पर अंकुश बनाए रखने का समय है. निवेश की अधिकता से आर्थिक दबाव बढ़ेगा. विदेशी मामलों में सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाने और हरसंभव निभाने पर जोर देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. दबाव से बचें.

