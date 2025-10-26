scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 27 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वालों व्यापार उम्दा बना रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 27 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: पेशेवर मोर्चे पर आप अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख और सौख्य बना रहेगा. नियमों की अनदेखी से बचें और व्यवस्था पर बल दें.

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. आप आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यों में प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है, जिससे आपको चहुंओर सफलता मिलेगी. कामकाज में आपका उत्साह देखने लायक होगा और आप अपनी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन करेंगे. कार्य विस्तार में आपकी रुचि बढ़ेगी. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण बातचीत सफल रहेगी.  आप बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. साहस और पराक्रम में इजाफा होगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: लाल गुलाबी

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. मनोबल बढ़ाए रहें.

वृष: वृष राशि वालों को आज साधारण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने की सलाह दी जाती है. जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें और सहजता से आगे बढ़ें. अपनी रूटीन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें. पारिवारिक संबंधों से आपको लाभ मिलेगा. घर में मिश्रित स्थिति रहेगी. सहकर्मी सहयोग करेंगे. बड़ों का साथ और सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अपनी तैयारी पर जोर दें. आकस्मिक स्थितियों के लिए तैयार रहें. धैर्य ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. धैर्य दिखाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आज साझा संबंधों को मजबूत बनाने में सफल होंगे. उद्योग कार्यों में आपको सभी का सहयोग मिलेगा. पेशेवर मोर्चे पर आप अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख और सौख्य बना रहेगा. नियमों की अनदेखी से बचें और व्यवस्था पर बल दें. आपका जीवनसाथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनाए रखें. स्थायित्व को बल मिलेगा. कला कौशल, सहकार की भावना पर ध्यान केंद्रित करें.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: बेबी ब्लू

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. सहकार की भावना रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को मेहनत से उचित स्थान बनाने में सफलता मिलेगी. सेवाक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में आप उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे. कामकाज में सक्रियता बनाए रखें. लगन और परिश्रम से अपनी जगह पक्की करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. खर्च और लेनदेन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. अनुभवियों की बातों को सुनें. समय प्रबंधन में स्पष्टता रखें. किसी भी तरह की ढिलाई से बचें. निरंतरता बनाए रखना आज का मूलमंत्र है.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 9

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. निरंतरता रखें.

सिंह: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मित्रवर्ग के साथ हर्ष और आनंद के अवसर लाएगा. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे रहेंगे और प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सफलता पर आपका जोर बना रहेगा. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. प्रेम और स्नेह के मामलों में गति आएगी. आप भावनात्मक संवाद को बल देंगे और किसी खास के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. भ्रमण और मनोरंजन पर जाने की योजना बन सकती है.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. मित्र बढ़ाएं.

कन्या: कन्या राशि के जातकों को भावनात्मक दबाव में आकर फैसले लेने से बचने की आवश्यकता है. पारिवारिक मामलों में सतर्कता बनाए रखें. अपने व्यक्तिगत प्रयासों में सहजता बनाए रखें. कार्य-व्यवसाय पर अपना फोकस बनाए रखेंगे. घर में हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रशासनिक प्रयासों को गति मिलेगी. अपनों को आदर और सम्मान दें. धैर्य और धर्म का पालन करें. प्रबंधन के विषय आज आपके लिए सकारात्मक बने रहेंगे. अहंकार से दूर रहने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. अहंकार से बचें.


तुला: तुला राशि के लोग आज लोगों से बेहतर संवाद बनाने में सफल होंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों और कार्य-व्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बनाए रखें. आपको शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रशासनिक कार्यों को साधने में सफल रहेंगे. आपके प्रयासों में तेजी आएगी. प्रबंधकीय मामले लाभप्रद रहेंगे. सहकार की भावना पर जोर दें. वाणिज्यिक सफलता पाने में मदद मिलेगी. बंधु-बांधवों का सहयोग बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. धर्म बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए आज व्यावसायिक अनुकूलन बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. वातावरण सकारात्मक बना रहेगा और अतिथियों का आगमन हो सकता है. आपके व्यवहार में मधुरता रहेगी. रहन-सहन में सुधार देखने को मिलेगा. भेंटवार्ता में संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. साज-संवार बनी रहेगी. रहन-सहन, कला-कौशल में तेजी से सुधार आएगा.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. विनम्र रहें.

धनु: धनु राशि वालों के कार्य-व्यापार में हितलाभ के अवसर बढ़ेंगे. आप अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से सभी पर अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे. रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. नवीन प्रयासों में आपके लिए अनुकूलन रहेगा. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संकोच दूर होगा और कार्य-व्यापार को संवार लेंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार पर बल बनाए रखें. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास आज गति पाएंगे. सृजन की भावना को बढ़ावा दें.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के जातकों को आज बजट के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी जाती है. लापरवाही की स्थिति में आर्थिक उलझनें आ सकती हैं. रिश्तेदारों से संबंध बेहतर होंगे, लेकिन उन पर खर्च बढ़ सकता है. कार्यगति थोड़ी धीमी रहेगी. रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और सबको जोड़ने की कोशिश करें. त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी. प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रखें. बड़ों की सलाह से चलें. आवश्यक कार्यों में नीति-नियमों का पालन करें. विनम्रता आपके लिए सहायक सिद्ध होगी.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. विनम्र बनें.

कुंभ: कुंभ राशि के लोग आर्थिक लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर सकते हैं. कार्य-व्यापार उम्दा बना रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. प्रबंधन और प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. परिजन सहयोगी होंगे और आप सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. हितलाभ संवर पाएगा. करियर विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में आपको लाभ और सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: मून स्टोन कलर

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. बड़ा सोचें.

मीन:मीन राशि वालों के लिए आज शासन-सत्ता के प्रयास बेहतर बनेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. साहस और उत्साह बढ़त पर रहेगा. वित्तीय इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. आप महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. पैतृक विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर अपेक्षित सफलता पाएंगे. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. आपके पद-प्रभाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
