Aaj ka Rashifal 27 नवंबर 2025: गुरुवार के दिन तुला राशि वाले व्यापार में पाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को व्यावसायिक कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. योजनाओं को जरूरी लोगों से साझा करेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पर बना रहेगा. भेंट मिल सकती है. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. जिम्मेदारों से संवाद बढ़ाएं.

---------------

वृष: वृष राशि के लोगों के लिए समय हर क्षेत्र में सफलता की स्थिति बनाए रखने में सहयोगी है. सरकारी कार्यों को बखूबी पूरा करेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. व्यावसायिक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासनिक विषयों को बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी वार्ता में प्रभावी रहेंगे. पैतृक मामले पक्ष बनेंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

-------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को सहज गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए. समय उत्तरोत्तर सुधार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में अपेक्षित सफलता मिल सकती है. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. करीबियों के समक्ष स्थिति मजबूत बनेगी. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शिक्षा से जुड़े मामले संवरेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग: केले के वृक्ष के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आस्था बढ़ाएं.

-------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों को लंच तक कर लेने की कोशिश बनाए रखनी चाहिए. रुटीन गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग बने रहें. लेनदेन में लापरवाही से बचें. नीति नियमों का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जवाबदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखने का प्रयास होगा. पेशेवर सोच विचारकर निर्णय लें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. विवेक से काम लें.

--------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों के लिए समय की चाल में सुधार बना रहेगा. मेहनत और लगन से कामकाज संवारने में सफल रहेंगे. अपनों का साथ और सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. करियर कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ सुखद संवाद बना रहेगा. आर्थिक उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. लोगों को जोड़ने और नेतृत्व को बल मिलेगा. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. संबंध संवारें.

-------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों को लंच तक पूरा करने की कोशिश बनाए रखनी चाहिए. प्रेम स्नेह में सुखद स्थिति रहेगी. मित्र सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. कामकाजी जिम्मेदारी पूरा करने का भाव रहेगा. नीतिगत बातों को ही व्यवहार में लाएं. हल्की चर्चा को अनदेखा करें. संसाधनों पर जोर रहेगा. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएं. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. बैंक लोन के कार्य बनेंगे. उधार से बचें.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. तर्कशक्ति बढ़ाएं.

-----------

तुला: तुला राशि के जातकों को स्वजनों की बातों को अनदेखा न करना चाहिए. समय सुधार पर बना रहेगा. मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सोच में बड़प्पन बनाए रखें. नवीन गतिविधियों में उत्साह बढ़ेगा. करीबियों से संपर्क बढ़ाकर रखें. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न विषयों में तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव होंगे. अतिभावुकता से बचें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: पेल कलर

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. उत्साह बढ़ेगा.

--------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को वाणिज्य व्यापार में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार अवसर बढ़ेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सुविधा संसाधनों बढ़ावा मिलेगा. पारिवारिक मामलों में विनम्रता रखें. सहजता से अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी व उतावली से बचें. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में सजगता रखें.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. बड़बोली से बचें.

---------------

धनु: धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. पारिवारिक मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. सामाजिक प्रयासों को गति देंगे. कुल कुटुम्ब के कार्यों को गति देंगे. भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा. बंधुजनों के प्रति सहयोगी नजरिया रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल बनी रहेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्ण के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. आलस्य से बचें.

------------

मकर: मकर राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्य मिलेंगे. निरंतरता व नियमितता बनाए रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. श्रेष्ठजनों से भेंट को बढ़ावा मिलेगा. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परिवार के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. धनधान्य के मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्य समय पर होंगे. घर में आनंद बना रहेगा. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे. वाणी व्यवहार मधुर बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. वाणी विनम्र बनाए रहें.

------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के कामकाजी परिणाम पक्ष में बनेंगे. लंच तक सहजता से आगे बढ़ते रहें. मित्रों व संबंधियों से भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. करियर व्यापार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निवेश के सकारात्मक परिणाम बनेंगे.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सृजन पर जोर दें.

--------------

मीन: मीन राशि के लोगों की आय और खर्च की अधिकता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को लंच तक कर लेने की कोशिश बनाए रखें. लेनदेन में ढिलाई से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. न्यायिक विषयों पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में जवाबदेही बनाए रखें. प्रबंधन पर फोकस बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम पालन बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: हल्दी के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. सजगता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----