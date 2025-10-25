scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025: मीन राशि वालों का करियर कारोबार अच्छा रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: आशंकाएं बनी रहेंगी. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहकर्मियों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे.

मेष - भाग्य की चाल तेज बनी रहेगी. चारों ओर सफलता से उत्साह बढ़ा रहेगा. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. आस्था एवं भक्ति बढ़ाएंगे. सगे संबंधियों से तालमेल रहेगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. उच्च शिक्षा व समृद्धि को बल मिलेगा. संकोच दूर होगा. आत्मविश्वास से सभी कार्य साधेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. परस्पर सहयोग और उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे. अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: सौरमंडल के मुखिया और हम सबको प्राण ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.


वृष - समय मिश्रित फलों को बनाए रखने वाला है. स्थितियां आपके के नियंत्रण के बाहर रह सकती हैं. धैर्य से कार्य करते रहें. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहें. आवश्यक कार्य में ढिलाई से बचें. ठगों से दूर रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. अपनों से संवाद में बड़प्पन रखें. व्यक्तिगत गतिविधियां बढें़गी. कार्यक्षेत्र में सहकार सहयोग की भावना बनाए रखें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. रुटीन पर ध्यान केंद्रित करेंगे. निरंतरता पर ध्यान दें. तैयारी पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. धैर्य बढ़ाएं.

मिथुन - लोगों को जोड़ने की कोशिश बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सहयोग से कार्य करेंगे. संस्थागत कार्यों में अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यापारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे. उद्योग व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. सामूहिक प्रयासों में गति आएगी. भूमि भवन से संबंधित विषयों में प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. चारों ओर सहज सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्यों को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. दल (टीम) के कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 8 और 9

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग बढ़ाएं.


कर्क - पेशेवर कार्य सकारात्मक रहेंगे. कामकाजी रिश्तों को बल देंगे. मेहनत से से कार्य करेंगे. व्यर्थ की तर्क व बहस से बचेंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. कामकाज में अति उत्साह में न आएं. सजगता से आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आशंकाएं बनी रहेंगी. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहकर्मियों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवाभाव रखें.

सिंह - शिक्षा के क्षेत्र में बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. मन की बात साझा करेंगे. श्रेष्ठ कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रखर बना रहेगा. आर्थिक कार्यों मं पहल रहेगी.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: माणिक्य के समान

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. अनुपालन रखें.


कन्या - प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. तार्किक गतिविधियों में रुचि रहेगी. करियर व्यवसाय के विषय गति लेंगे. पारिवारिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. निजी संबंधों मेंं रुचि रहेगी. स्वार्थ का त्याग करें. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. जिद से बचाव रखें. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. सहनशीलता बढ़ाएंगे. जिद व अहंकार से बचेंगे. स्मार्ट तरीके से काम करने को बढ़ाएंगे. घर के बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधों में शुभता का संचार रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 8 और 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. विवाद से बचें.


तुला - साहस और सक्रियता से इच्छित सफलता की संभावना बनी रहेगी. सामाजिक कार्य पक्ष में बनेंगे. विविध विषयों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. घर परिवार में करीबी उपलब्धि पाएंगे. कार्ययोजनाओं के संचालन में आगे अहोंगे. आपसी विश्वास बढ़ा रहेगा. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर स्पष्टता बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. उत्साह से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. आलस्य त्यागें.


वृश्चिक - परिवार के लोगों से करीबी रहेगी. शुभचिंतकों से तालमेल बढ़ाए रखेंगे. महत्वपूर्ण आर्थिक मामले गति लेंगे. सुखद सूचना की प्राप्ति हो सकती है. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. साख सम्मान बढ़त पर रहेगा. चारों ओर सफलता पाएंगे. पंरपरा संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा बढ़ाएंगे. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. चारों ओर सुखकर वातावरण रहेगा. स्वजनों का आगमन खुशी बढ़ाएगा.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. मृदुभाषी रहें.


धनु - हर क्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. करियर संवार पर रहेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी. आधुनिक मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी सौदे व समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. रिश्तों में सहकार बना रहेगा. लेनदेन सहज सहयोग बना रहेगा. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. नवीनता बढ़ाएं.


मकर - विदेश से जुड़े कार्य पक्ष में बनेंगे. कारोबार में निवेश को बढ़ाएंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. बजट पर ध्यान केंद्रित करके चलें. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करें. तार्किक बने रहें. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. लापरवाही न दिखाएं.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. धोखे में न आएं.

कुंभ - आर्थिक लाभ उच्चस्थिति में बनाए रहेंगे. पेशेवर मामलों पर फोकस होगा. कार्यविस्तार से उत्साहित रहेंगे. करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट तरीके से काम करने को बढ़ाएंगे. पैतृक विषयों को पक्ष में बनाए रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. संकोच बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. तेजी रखें.


मीन - शासन के प्रति सकारात्मक नजरिया बना रहेगा. सत्ता से बेहतर संबंध बनाए रखेंगे. प्रबंधन का सहयोग मिलेगा. पेशेवर मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा. आशंकाएं दूर होंगी. करियर कारोबार अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यों में शामिल रहेंगे. सभी जिम्मेदारी निभाएंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: आम्र समान

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. व्यवस्था संवारें.

