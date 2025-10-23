Aaj ka Rashifal 24 अक्टूबर 2025: शुक्रवार के दिन तुला राशि वाले निवेश से पाएंगे आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन प्रदर्शन का संकेत दे रहा है. आप जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे, जिससे घर परिवार के मामले मजबूत बने रहेंगे. प्रशासनिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कामकाज में साहसिक फैसले लेने में आप सफल रहेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति के योग हैं. सेहत से समझौता न करें और अतिभार उठाने से बचें.

मेष राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी दान दें और व्रत संकल्प पूरा करें.

-------------------

वृष: वृष राशि के जातकों का फोकस साझा कार्यों और व्यापार पर बना रहेगा. औद्योगिक विषयों को गति मिलेगी और रिश्तों को समझने व संवारने पर आपका ध्यान रहेगा. भूमि भवन के कार्यों में आप प्रभावी बने रहेंगे और महत्वपूर्ण कार्य साधने में सफल होंगे. परस्पर सहयोग की सोच से चहुंओर शुभता का संचार होगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा और आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.

वृष राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं और रुटीन संवारें.

मिथुन: मिथुन राशि वालों को आज निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन बजट पर फोकस बनाए रखें. योजना बनाकर कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी. विपक्ष से सतर्कता बनाए रखना जरूरी है. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में 'स्मार्ट वर्किंग' अपनाएं और खर्च पर अंकुश बनाए रखें. विदेश के मामलों में उतावलापन न दिखाएं. धैर्य से काम लें और न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़ें.

मिथुन राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं और दान दें.

------------------

कर्क: कर्क राशि के लिए आज मित्रों की मदद से लाभ संवार पर बना रहेगा. आप पद-प्रतिष्ठा का लाभ उठाएंगे और लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रशासनिक मामलों में तेजी रखेंगे. सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा, सलाहकारों से परामर्श बनाए रखें. औद्योगिक क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सभी सहयोगी आपसे प्रभावित होंगे.

कर्क राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं और नवाचार अपनाएं.

----------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को आज प्रबंधन व्यवस्था को संवारने में रुचि लेनी चाहिए. निजी प्रयासों में गति आएगी और पैतृक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे, जिससे पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. करियर में पदोन्नति संभव है. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे और वार्ताएं आपके पक्ष में रहेंगी.

सिंह राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान करें और योग साधना बढ़ाएं.

------------------

कन्या: कन्या राशि के लिए आज आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. आपका वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा और सक्रियता से कार्य करने से प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लोगों से काम निकाल पाने में सफल होंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. आय की स्थिति अच्छी रहेगी और उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा और सभी को प्रभावित करेंगे.

कन्या राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं और पहल बनाए रखें.

-------------------

तुला: तुला राशि के जातकों में आज कुल परिवार के कार्यों में उत्साह बना रहेगा. आप पारिवारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. नीति, नियम एवं व्यवस्था से कार्य करें और अनुशासन अनुपालन पर जोर दें. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. अतार्किक् जोखिम नहीं उठाएं. सामान्य हितलाभ बने रहेंगे और परिवार में सुख बढ़ा रहेगा.

तुला राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: ओपल समान

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं और बड़प्पन बनाए रखें.

-------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए आज रचनात्मक कोशिशों में अव्वल बने रहने का दिन है. टीम वर्क में तेजी रहेगी और साझा प्रयास फलेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ेगा. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखें और अवसरों का लाभ उठाएं.

वृश्चिक राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं और बड़बोलेपन से बचें.

------------------

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए आज खर्च और निवेश के अवसर बने रहेंगे. मेहनत से कार्य साधने का प्रयास होगा. पेशेवर अपेक्षित सफलता पाएंगे और कामकाजी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. दूर देश के मामलों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. सभी मामलों में अनुशासन रखें. रोग उभर सकते हैं, इसलिए सेहत पर ध्यान दें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी.

धनु राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 3, 6 और 7

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी दान दें और बहकावे में न आएं.

-----------------

मकर: मकर राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. कला-कौशल में वृद्धि होगी. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. मित्र संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आर्थिक वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. ऊर्जा और उत्साह को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धिमत्ता से जगह बनाए रखने में सफल होंगे.

मकर राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: रक्तवर्ण

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं और शिक्षा पर जोर दें.

-------------------

कुंभ: कुंभ राशि वालों को वित्तीय लक्ष्य योजनाबद्ध ढंग से पूरे करने का प्रयास करना होगा. करियर कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस होगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. पारिवारिक मामलों में सहजता से काम लेंगे. घर के कार्यों में सजगता से आगे बढें़गे. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें.

कुंभ राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: वाटर ब्लू

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं और आत्मविश्वास रखें.

----------------

मीन: मीन राशि के जातक भाग्य की कृपा से कार्य बनाएंगे. घर परिवार में सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में निरंतरता रखें. सामाजिक उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. विविध विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा और शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.

मीन राशि के लिए आज:

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लाल गुड़हल के समान

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी दान दें और पुण्य अर्जित करें.

---- समाप्त ----