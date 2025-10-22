Aaj ka Rashifal 23 अक्टूबर 2025: भाई दूज पर कर्क राशि वाले प्राप्त करेंगे शुभ सूचना, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को सबके साथ मिलकर श्रेष्ठ कार्यों को गति देनी चाहिए. करियर कारोबार में साझा प्रयासों में सुधार लाएंगे. विभिन्न विषयों को योजना अनुसार आगे बढ़ाएंगे. सहकारिता की भावना रखेंगे. कारोबारी सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. निजी जीवन को संवारेंगे. दांपत्य में सुख सौख्य बना रहेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. टीम संवारें.

-----------------

वृष: वृष राशि के लोगों को धोखेबाज की बातों में आने से बचना चाहिए. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे. उधार के व्यवहार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. संपर्क एवं सामंजस्य रखेंगे. धूर्तों व ठगों की बातों में आने की आशंका है. समय प्रबंधन पर जोर दें. पेशेवर बेहतर रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. तर्क बनाए रखें.

----------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का प्रेम और स्नेह के मामलों पर फोकस बना रहेगा. पेशेवरों की सीख का सम्मान रखेंगे. करीबियों के सहयोग से प्रदर्शन संवरेगा. करियर व्यापार को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मोर्चों पर तेजी बनाकर रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. हर्ष आनंद से समय बीतेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. अनुशासन अपनाएं.

------------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को सुविधा संसाधनों पर फोकस बनाए रखना चाहिए. घर परिवार में समय देंगे. भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सामान्य रहेंगी. प्रबंधन के कार्यों में धैर्य रखें. संबंधों में सजगता रखें. अहंकार व जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. करियर व्यवसाय में सबके हित की सोच बनाएं. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर जोर रहेगा. निजी प्रयासों में सहजता बनाए रखेंगे. कामकाज में बड़ों की मदद से सफलता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5, 6

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. बहकावे से बचें.

------------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को विश्व बंधुत्व व भाईचारे पर ध्यान देना चाहिए. सामाजिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. बंधुवरों, मित्रों व प्रियजनों से भेंट होगी. संवाद में सफल होंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्यगत प्रयास बनाए रखें. शुभ सूचना संभव है. रिश्तों में संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर होगा. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. सहकारी अवसरों व प्रयासों से उत्साह से जुड़ेंगे. पूर्व परिचय का लाभ मिलेगा. आय बढ़ी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. भाईचारा बढ़ाएं. आलस्य त्यागें.

-------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कुल परिवार की परंपराओं और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए. पेशेवर विषयों में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक चर्चा संवाद संवारेंगे. लोगों से व्यवहार में सहज रहेंगे. भव्य आयोजनों पर फोकस होगा. लाभ वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी. अपनों का साथ एवं विश्वास जीतेंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. धनधान्य के मामले गति लेंगे. बैंकिंग विषयों में अनुकूलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. जिम्मेदारी निभाएं.

------------------

तुला: तुला राशि के जातकों के करियर व्यापार में अवसर बढ़ेंगे. नवीन तरीकों व रचनात्मक सोच से काम लेंगे. अपनों से किए वादे निभाएंगे. विविध विषयों में प्रयास बेहतर बने रहेंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. प्रभाविता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. कार्यविस्तार के प्रयास गति लेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. पैतृक व्यवसाय में अच्छा करेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. हटकर सोचें.

------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक अवसरों को पक्ष में भुनाने की सोच होगी. लोभ व प्रलोभन में न आएं. न्यायिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. आर्थिक चुनौतियों को आगे बढ़ाएं. विदेश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे. विदेश के कार्य बनेंगे. सावधानी से काम लेंगे. रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: व्हीटिश

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. वार्ता में स्पष्ट रहें.

------------------

धनु: धनु राशि के जातकों को मित्रों के साथ यादगार समय बिताना चाहिए. शुभचिंतकों व परिचितों से तालमेल रहेगा. आधुनिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. नवीन स्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा. प्रयासों में आगे रहेंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. न्यायिक मामले पक्ष में बनेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. लोभ में न आएं.

-----------------

मकर: मकर राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में अपेक्षित स्थिति बनाए रखनी चाहिए. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर होगा. कार्यक्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. योग्यता व अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. शासन के कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. आर्थिक उपलब्धियां संवरेंगी. प्रशासन के विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 8, 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाए रखें.

----------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के किस्मत सहयोगी बनी रहेगी. भाग्य से कार्य सधेंगे. करीबियों संग शुभ समय बिताएंगे. हर क्षेत्र में उन्नति और विस्तार के अवसर बनेंगे. पेशेवर व धार्मिक यात्राओं को बल मिलेगा. सभी मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. उचित ढंग से बात रखेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बढ़ेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5, 6, 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. धर्मकार्य करें.

----------------

मीन: मीन राशि के लोगों को सेहत के मामलों में लापरवाही न करनी चाहिए. संकेतों पर ध्यान दें. व्यवस्था संवारने का प्रयास बनाए रहेंगे. पेशेवरों के लिए मिश्रित स्थिति रहेगी. जिद व जल्दबाजी में आकर निर्णय लेने से बचें. दिखावे व बड़बोलेपन की आदत छोड़ें. सोच विचारकर फैसले लें. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संकोच बना रहेगा. धैर्यपूर्वक रिश्ते निभाएंगे. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें.

शुभ अंक: 2, 3, 5

शुभ रंग: लेमन

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. नियम रखें.

---- समाप्त ----