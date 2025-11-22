Aaj ka Rashifal 23 नवंबर 2025: कुंभ राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यवृद्धि के नए अवसर लेकर आया है. आप अनुकूल वातावरण का पूरा लाभ उठाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक और वाणिज्यिक स्थिति में सुधार होगा. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर जोर दें. आपको अपने मित्रों और सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. वरिष्ठों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी. प्रतिस्पर्धा में आप उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यापार और व्यवसाय में सकारात्मक माहौल रहेगा.

और पढ़ें

शुभ अंक: 2, 7, और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. धर्मकार्य करें और तीर्थ जाएं.

वृष: वृष राशि वालों के लिए आज परिस्थितियाँ थोड़ी असहज बनी रह सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. सूझबूझ और सजगता से आगे बढ़ना ही आपके लिए बेहतर होगा. धैर्य और धर्म का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं. अपने कार्य व्यापार में पूरी स्पष्टता रखें. आर्थिक प्रयास मिले-जुले रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान दें और परंपराओं को निभाएं. खानपान और सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

शुभ अंक: 2, 5, और 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. पीड़ित की मदद करते रहें और सजग रहें.

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के लिए आज का दिन पेशेवर रिश्तों को संवारने वाला है. करियर और व्यापार मजबूत बना रहेगा. साझा कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. शुभ सूचनाओं से आपका उत्साह बढ़ेगा. परिजनों का साथ और विश्वास मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और अपनी गरिमा और गोपनीयता बनाए रखें. टीम भावना से काम लेना आपके लिए लाभदायक है.

शुभ अंक: 1, 5, और 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. टीम भावना से काम लें.

कर्क: कर्क राशि के जातक आज सेवा संबंधी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. विविध कार्यों को गति मिलेगी, लेकिन उद्योग-व्यापार के मामलों में आपको धैर्य बनाए रखना होगा. आपका व्यापार व्यवसाय सामान्य बना रहेगा. गंभीर विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें और लेन-देन में सतर्क रहें, ठगे जाने की आशंका है. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें, आपको परिश्रम से ही परिणाम मिलेंगे. पेशेवर उम्मीद से बेहतर करेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, और 7

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. नियम पालन बनाए रखें.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक कार्यों को गति देने वाला है. मित्रों से मुलाकात में आप उत्साह दिखाएंगे और महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आपकी वित्तीय योजनाएँ बेहतर बनी रहेंगी. करियर और व्यवसाय को संवारने पर जोर रहेगा. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में आप बेहतर करेंगे, शैक्षिक गतिविधियों में वृद्धि होगी. रचनात्मकता में आपका मन लगेगा. सबका साथ और विश्वास बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है.

शुभ अंक: 1, 5, और 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. बड़प्पन बढ़ाएं और अनुशासन का पालन करें.

कन्या: कन्या राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लेना चाहिए. निजी विषयों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और प्रबंध कार्यों पर फोकस रहेगा. घर वालों के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. करीबियों की बात सुनें. रिश्तों में ऊर्जा बनी रहेगी. बहस और अहंकार से बचें, साथ ही संकीर्णता का त्याग करें. आय में बढ़त होने की संभावना है, लेकिन हड़बड़ी में कोई निर्णय न लें.

शुभ अंक: 1, 5, और 7

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. हड़बड़ी में न आएं और दबाव में आने से बचें.

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातक आज विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर देंगे. सामाजिकता के प्रयास बेहतर बने रहेंगे और संपर्क-संवाद में आप आगे रहेंगे. भाई-बंधुओं से आपकी करीबी बढ़ेगी. लाभकारी परिस्थितियों को भुनाने में सफल होंगे. विविध कार्य समय पर पूरे होंगे. समझ और साहस से काम लेंगे. सहकारिता पर आपका जोर रहेगा. जनकल्याण के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. तालमेल बढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा. अफवाहों पर ध्यान न दें.

शुभ अंक: 5, 6, और 7

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. सक्रिय रहें और अफवाहों से बचें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के घर-परिवार में आज मेहमानों का आना बढ़ सकता है. आप सभ्यता और भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे और परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. धन-धान्य में बढ़त रहेगी. सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें. मनोरंजक यात्रा की संभावना है. व्यक्तिगत मामले गति लेंगे और आपको इच्छित सफलता मिलेगी. पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी. वचन का पालन करना आपके लिए महत्वपूर्ण है.

शुभ अंक: 1, 7, और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. वचन पालन बनाए रखें.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातक आज नए अंदाज से कार्य करने और आधुनिक प्रयासों को आगे बढ़ाने में रुचि लेंगे. चारों ओर शुभता का संचार बना रहेगा. इच्छित लक्ष्य की ओर आप अग्रसर रहेंगे. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. श्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त होंगे और लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा. रचनात्मकता बनी रहेगी. प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी. परिजनों का सहयोग मिलेगा. साहस और पराक्रम से आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 1, 3, और 7

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. व्रत संकल्प रखें और नवाचार बढ़ाएं.

मकर:मकर राशि वालों को आज आर्थिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. विदेश से जुड़े मामलों में आपकी रुचि बनी रहेगी. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखें. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का प्रयास करें. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रभावशाली लोगों से भेंट होने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. स्वाभिमान से समझौता न करें . सतर्कता बनाए रखें.

शुभ अंक: 5, 7, और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. सतर्क रहें और स्वाभिमान से समझौता न करें.

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में साहसिक निर्णय लेने का समय है. सूझबूझ और तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी लाभ की प्रबल संभावनाएँ बनी रहेंगी. आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. एक से अधिक स्त्रोतों से आय हो सकती है. करियर और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. रुके हुए मामलों में गति आएगी. अध्ययन-अध्यापन में सक्रियता बढ़ेगी. खर्च और निवेश पर अंकुश रखें. बड़ा सोचें. अपनी गति बनाए रखें.

शुभ अंक: 5, 7, और 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. तेजी बनाए रखें और बड़ा सोचें.

मीन: मीन राशि के जातक आज प्रतिभावान लोगों से भेंट कर सकते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी आगे बढ़ाएंगे और प्रबंधन के कार्यों को संवारेंगे. तेजी बनाए रखने का यह सही समय है. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करियर और कारोबार में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रशासनिक मामले सधेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी के प्रति सहयोग का भाव रखें. धैर्य धर्म से काम लेंगे. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. अनुशासन और व्यवस्था पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 3, और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. अनुशासन रखें और व्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----