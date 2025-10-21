Aaj ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025: सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे तेजी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को साझा गतिविधियों व उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर बातों में गंभीरता बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. साझा संभावनाएं बल पाएंगी. कामकाज में गति आएगी. टीम वर्क में अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में संतुलन बना रहेगा. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 5 और 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों का कार्य व्यापार में मित्रों का साथ बना रहेगा. बाहरी पर अधिक भरोसा करने से बचेंगे. समय साधारण प्रभाव का बना हुआ है. धूर्ता से सतर्कता बनाए रखें. जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. सूझबूझ व आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजगता बनाए रहें.

शुभ अंक: 4, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर कलर

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को मित्रों व शुभचिंतकों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी. उद्योग व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. टीम का सहयोग होगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. मेहनत व कौशल से लक्ष्य साधेंगे. क्षमाशीलता बनाए रखेंगे. परिचितों व मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. स्वजनों में खुशियों को साझा करेंगे. वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरण बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 4 और 5

शुभ रंग: हल्का हरा

कर्क: कर्क राशि के लोगों पर घर परिवार के कार्यों को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है. प्रबंधन में अधिक प्रभाव बना रहेगा. निजी पक्ष संवार पाएगा. जरूरी चर्चा संवाद का हिस्सा होंगे. कला कौशल का बेहतर प्रदर्शन बनाए करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता रहेगी. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा.

शुभ अंक: 2, 4 और 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

सिंह: सिंह राशि के जातकों का व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. वाणिज्यिक लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. सकारात्मक स्थिति का लाभ मिलेगा. करीबियों व परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. दान धर्म और सहकार बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से परस्पर भाईचारा बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 4 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

कन्या: कन्या राशि के लोगों का लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ें. परंपरागत विषयों में सामंजस्य से आगे बढ़ें. नेतृत्व क्षमता बढ़े रहेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. सुविधाओं में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार पर विचार करेंगे. संबंधियों से जुड़ाव बना रहेगा. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल करेंगे. धन संपत्ति के विषयों में प्रभाव बढ़ेगा.

शुभ अंक: 4 और 5

शुभ रंग: गहरा हरा

तुला: तुला राशि के जातकों को सभी मामलों में सकारात्मक बदलाव उत्साहित रखेंगे. इच्छित सुधारों से उत्साह बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. आत्मविश्वास से बात कहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. रचनात्मक कार्य में रुचि रखेंगे. कारोबार के प्रति समर्पित बने रहेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सुखद सरप्राइज मिल सकती है.

शुभ अंक: 4, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को बजट के अनुसार कार्य करना चाहिए. जिम्मेदारों से भेंट में सावधानी बनाए रखें. कार्य व्यापार में सहज गति रहेगी. रिश्तों का आदर सम्मान रखें. कामकाजी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. आर्थिक खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश के मामले गति लेंगे. विदेश के मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. विवेक व बड़प्पन से काम लें. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. लेनदेन पर ध्यान दें. साहस से स्थिति सुधारेंगे.

शुभ अंक: 5 और 9

शुभ रंग: गुड़ समान

धनु: धनु राशि के जातकों का शुभता का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा. लाभ का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. पेशेवर प्रयास उम्मीद से बेहतर रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. साख प्रभाव बना रहेगा. विविध प्रयास गति लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. आर्थिक क्षेत्रों में उचित स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवरों व जिम्मेदारों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: आंवला समान

मकर: मकर राशि के लोगों को संतुलित ढंग से कार्य करने और परिवार से जुड़ाव रखने में सहज होना चाहिए. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. संपर्क संवाद में सफलता पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. समय सुधार संवार को बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में नए अवसर बनेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. सत्ता से नजदीकी व सक्रियता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा भूरा

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को भाग्य की कृपा से हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल होगी. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से मन की बात कहेंगे. विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. धनधान्य के कार्य बनेंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रमुख लोगों का साथ बना रहेगा.

शुभ अंक: 4, 5, 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

मीन: मीन राशि के लोगों को महत्वपूर्ण गतिविधियों में ढिलाई व लापरवाही न दिखानी चाहिए. समय पर लक्ष्य पाने का प्रयास करें. निजी कार्यों में सक्रियता रहेगी. व्यवस्था से संबंधित विषयों के बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. साझा पक्ष बेहतर होगा. सत्ता शासन से संबंधी अवसरों को भुनाने की सोच होगी. प्रबंधन व व्यवस्था पर ध्यान देंगे. कार्य व्यापार मध्यम रहेगा. लेनदेन में नियम पालन बनाए रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 3 और 6

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

