Aaj ka Rashifal 21 अगस्त 2025: गुरुवार के दिन कन्या राशि वालों को बिजनेस में मिलेगा शुभ परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक घर-परिवार के विषयों पर अधिक ध्यान देंगे. उनका करियर और व्यापार पहले जैसा ही बना रहेगा. वे भेंट-वार्ता में सक्रियता बढ़ाएंगे और कामकाज में उत्साह बनाए रखेंगे. वे विविध गतिविधियों और दैनिक कार्यों को सुधारेंगे. उन्हें पेशेवरों का समर्थन मिलेगा. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. वे जिम्मेदार लोगों का साथ बनाए रखेंगे. वे संवेदनशील रहेंगे और भावावेश में नहीं आएंगे. करियर और व्यापार में उन्हें सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. अहंकार से बचें.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातकों का सामाजिक व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. कामकाज के मामलों में वे सकारात्मक रहेंगे. वे कारोबारी लक्ष्य साधने का प्रयास करेंगे. उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. साहस और पराक्रम से वे बेहतर परिणाम पाएंगे. वे वाणिज्यिक विषयों में सक्रिय रहेंगे. उन्हें अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. वे अपनी गति बनाए रखेंगे और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. वे तात्कालिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. प्रवचन सुनें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों का जीवन स्तर बेहतर बना रहेगा. उनका प्रतिभा प्रदर्शन सुधरेगा. वे सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. घर में शुभ संस्कारों का वातावरण बना रहेगा. करियर और कारोबार में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. उन्हें इच्छित परिणाम मिलेंगे. वे सबका साथ और विश्वास बनाए रखेंगे. घर आए का हरसंभव सम्मान करेंगे. वे अच्छे मेजबान बने रहेंगे. रक्त संबंधों में वे भरोसा बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन बनाए रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक नए प्रयासों और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे. उन्हें मित्रों का समर्थन रहेगा. वे अपने स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. पेशेवरों के साथ उनका सकारात्मक संवाद रहेगा. घर में हर्ष और आनंद बढ़ता रहेगा. उनकी स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. वे सभी से बनाकर चलेंगे. वे संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. उनके व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता रहेगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों को आर्थिक भूलचूक से बचने का समय है. उन्हें करियर और कारोबार में सूझबूझ बनाए रखनी चाहिए. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं. वे रिश्तों को संवारने की कोशिश करेंगे. नीति और नियमों का पालन करेंगे. वे दूर देश के कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंट-वार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता बनी रहेगी. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. संकल्प बनाए रखें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक उत्कर्ष को बल देने वाला समय है. वे सकारात्मक वातावरण का भरपूर लाभ उठाएंगे. पेशेवर विषयों में वे उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रबंधन बनाए रखेंगे. उनके कामकाजी संबंध बल पाएंगे. करियर और व्यवसाय में प्रभावशाली परिणाम बनेंगे. उनका लाभ बेहतर बना रहेगा. संस्थागत प्रयास गति लेंगे. चारों ओर सुधार की स्थिति बनी रहेगी. वे कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: जगतपालक भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल व वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी. आवश्यक योजनाओं में गति आएगी. वे वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. अधिकारी वर्ग उनसे प्रसन्न रहेगा. रचनात्मकता को बल मिलेगा. वे वार्ता में नियंत्रण बढ़ाए रखेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. वे साहस बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में वे अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे. रचनात्मक प्रयासों में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर बनी रहेगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य से लाभ का स्तर ऊंचा होगा. वे प्रतिभा और प्रभाव दोनों के बल पर उचित जगह पाएंगे. उन्हें इच्छित उपलब्धियां मिलेंगी. चारों ओर वे सफलता पाएंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. वे भेंट-वार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य-व्यापार में वे तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. व्रत बनाए रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक स्वास्थ्य संबंधी दोषों को अनदेखा करने से बचें. वे सेहत से कोई समझौता नहीं करेंगे. घर-परिवार के मामलों में वे सहज रहें. अपनों से सीख, सलाह और मशविरा रखें. वाणी और व्यवहार में सहजता बढ़ाएं. सबका सम्मान रखेंगे. वे सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुएं दान करें. सतर्क रहें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों की साझा गतिविधियों में तेजी आएगी. कार्यक्षेत्र में वे टीम वर्क से परिणाम सुधारेंगे. पेशेवर और असरदार प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सहभागिता पर उनका जोर बना रहेगा. उद्योग और व्यापार में लाभ में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों को वे समय पर पूरा करेंगे. वे सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता सुधरेगी. साथी और समकक्ष सहयोगी होंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वैचारिक दृढ़ता रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक कामकाजी गतिविधियों में सक्रियता दिखाएंगे. वे पेशेवर नियमितता और दिनचर्या पर ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता और सरलता से आगे बढ़ेंगे. जिद और अहंकार का त्याग करें. मेहनत और लगन से वे आगे बढ़ेंगे. उनकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास सफल होंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. वे सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लोभ और प्रलोभन से बचेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 8

शुभ रंग: पीतल के समान

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. समयसीमा बनाए रहें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक महत्वपूर्ण कार्य समय से पूरे करेंगे. लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. मित्रों की मदद से वे प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. वे रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. निसंकोच होकर कार्य करेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. वे स्वजनों के साथ यादगार समय बिताएंगे. घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर बनेंगे. उनका लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: सनराइज कलर

आज का उपाय: भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

