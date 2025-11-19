Aaj ka Rashifal 20 नवंबर 2025: सिंह राशि वाले आर्थिक गलतियों को न करें अनदेखा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आवश्यक कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता से आगे बढ़ाना चाहिए. समय सहज दबाव को बनाए रखने का संकेतक है. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर फोकस बनाए रखें. मौसमी सावधानियों पर ध्यान दें. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सहनशीलता रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. निर्णयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों को उद्योग कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए. दाम्पत्य जीवन में भरोसा और प्रेम बढ़ेगा. विभिन्न विषयों में योजना बनाकर लक्ष्य साधेंगे. नेतृत्व बल पाएगा. साझा विषयों पर फोकस रहेगा. करियर व्यापार में आवश्यक गति रखेंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. टीम संवारने में मदद मिलेगी. कार्यक्षमता का विकास होगा. महत्वपूर्ण मामलों में अनुकूलता बढ़ेगी. सामूहिक प्रयत्न बेहतर होंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखनी चाहिए. मेहनत और जिम्मेदारी से करियर कारोबार के मामलों को हल करें. कामकाज में सतर्कता बनाए रहें. नियम अनुशासन को बढ़ावा देंगे. सूझबूझ और स्मार्ट वर्किंग से काम लेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. खर्च व निवेश पर अंकुश रखें. नौकरी के प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है. पेशेवर एवं तार्किक विषय गति पाएंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े मामलों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 3, 4 और 5

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. स्मार्टनेस बढ़ाएं.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को दोस्तों को समय देने का भाव रखना चाहिए. करीबियों के साथ सुखद संवाद बनाए रखेंगे. भेंट में उत्साह दिखाएंगे. अपनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. बुद्धि विवेक से कार्य पक्ष में बनाएंगे. संस्कार परंपराओं में गति आएगी. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. युवा बेहतर कला कौशल संवार पाएंगे. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बड़ों से सीख सलाह बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 4

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को घर परिवार में धैर्य व विनम्रता से संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. चर्चा में गंभीरता दिखाएंगे. प्रशासकीय के मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यवसाय में गति बढ़ेगी. वरिष्ठों से करीबी बढ़ेगी. परिजनों की बातों को अनदेखा करने से बचें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. निजी कार्यों में रुचि बढ़ेगी. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 4

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. ध्यान योग बढ़ाएं. विनम्र रहें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को सभी से बेहतर संवाद और मेलजोल बढ़ाने के प्रयास रखने चाहिए. भाई बंधुओं संग समय बिताएंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर फोकस होगा. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. स्वजन सहयोग देंगे. सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. साहसी और उत्साहित बने रहेंगे. सहकारिता बल पाएगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधियों से करीबी रहेगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों के घरवालों से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साज संवार की गतिविधियों में तेजी आएगी. घर में हर्ष का माहौल होगा. धनधान्य संग्रह को बढ़ावा देंगे. परिजन समर्थन में रहेंगे. करीबियों संग समय बिताएंगे. योग्यता प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रखेंगे. चहुंओर उमंग उत्साह और तेजी दिखाएंगे. जिम्मेदारों के सहयोग से सफलता मिलेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 2, 4 और 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. वचन निभाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को रचनात्मक प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान में संवार बनी रहेगी. करीबी सहयोग रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. कला कौशल बढ़ाएं.

धनु: धनु राशि के जातकों को बजट से अधिक खर्च करने की स्थिति से बचना चाहिए. आवश्यक कार्यों में योजनानुसार आगे बढ़ें. रिश्तेदारों से संबंध सहज बने रहेंगे. लेनदेन में धैर्य बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों में विनम्रता रखें. जल्दबाजी अहंकार से बचें. परिजनों का साथ सहयोग पाएंगे. विदेश के कार्यों को बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी को निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. न्यायिक विषय गति लेंगे. लेनदेन में सतर्क रहें.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

मकर: मकर राशि के लोगों का कारोबारी मामलों में विविध प्रयासों को बढ़ाने का समय है. आर्थिक क्षेत्र में लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. करियर व व्यावसायिक कार्यों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. वरिष्ठ जन सहयोगी होंगे.

शुभ अंक: 2, 4 और 8

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं. व्यवहार मधुर रखें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को शासन के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने की सोच रखनी चाहिए. प्रबंधन के मामलों में गति आएगी. प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास पक्ष में होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार मजबूती पाएगा.

शुभ अंक: 2, 3, 4 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के लोगों को भाग्य की प्रबलता से चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे. वाणिज्यिक कार्य व्यापार में सफलता पाएंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी का साथ और समर्थन बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. विभिन्न मामलों में अनुकूलता रहेगी. बड़ी सोच रखेंगे. अवरोध दूर होंगे. मित्र और करीबी सहयोगी रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखेंगे. पेशेवर शिक्षा पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: हल्दी के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पुण्यकार्य बढ़ाएं. धर्मयात्रा पर जाएं.

