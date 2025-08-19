scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 19 अगस्त 2025:  सिंह राशि वालों का आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बढ़ेगा, जानिए क्या है बाकी राशियों का हाल 

Aaj ka Rashifal 19 अगस्त 2025, Horoscope Today: वृष राशि के जातकों को कुल और परिवार में आदर और स्नेह मिलेगा. प्रियजनों से भेंट होगी और आपसी मतभेदों में कमी आएगी. कर्क राशि के जातक वाणिज्यिक विषयों में सहयोग और सहकार बनाए रखेंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. आप उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें.

मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के सामाजिक मामले अपेक्षा से बेहतर बने रहेंगे. आप वाणिज्यिक संवाद और मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे और बंधुत्व को बल देंगे. आपके करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास सफल होंगे और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपको जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी, आप स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. आप साहस से अपनी राह बनाएंगे.

शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: मिर्ची लाल
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाए रखें.

वृष राशि (Taurus)
वृष राशि के जातकों को कुल और परिवार में आदर और स्नेह मिलेगा. प्रियजनों से भेंट होगी और आपसी मतभेदों में कमी आएगी. धन, संपत्ति और संपत्ति संबंधी मामले हल होंगे. आपके परिजन आपकी मदद करेंगे. आपका रहन-सहन प्रभावशाली रहेगा. आप अपने वचन के पक्के रहेंगे. भ्रम और बहकावे में न आएं. आप सभी से तालमेल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 6 और 9
शुभ रंग: कांसे के समान
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सबका सत्कार करें.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए आज नए ढंग से कार्य करने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का समय है. सृजन से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी. आप पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान देंगे और सृजनात्मक कार्य सुधरेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी. भूमि और भवन से जुड़े कार्य सफल होंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 9
शुभ रंग: अखरोट समान
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. रुटीन संवारें.

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातक वाणिज्यिक विषयों में सहयोग और सहकार बनाए रखेंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. आप उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें, खर्च पर नियंत्रण रखें. दूर देश के मामले हल होंगे. आप कार्य-व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें. दान और धर्म में रुचि रहेगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 9
शुभ रंग: पिंक
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. दान धर्म बढ़ाएं. धैर्य न छोड़ें.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों का आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बढ़ेगा. वातावरण मनचाहा रहेगा. आप करियर पर ध्यान केंद्रित करेंगे. कारोबार में लाभ सुधरेगा. पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह के साथ कार्य करेंगे. मित्रों का साथ बनाए रखने की कोशिश करें. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में आप प्रभावी रहेंगे. अध्ययन-अध्यापन में अच्छा करेंगे.

शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. सक्रिय रहें. बड़ा सोचें.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के जातक विभिन्न कामकाजी विषयों पर ध्यान बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों में आप प्रभावशाली रहेंगे. योग्य लोगों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबारी संबंध मजबूत होंगे. अनुशासन बनाए रखें. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएं. विभिन्न सफलताओं से आप उत्साहित रहेंगे. भवन और वाहन से जुड़े प्रयास सफल होंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 9
शुभ रंग: गेंहुंआ
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुएं एवं गुड़ चना का प्रसाद बांटें. सहकार व सहयोग बनाए रखें.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों को भाग्य की प्रबलता से महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. आर्थिक और सामाजिक विषय आपके पक्ष में रहेंगे. चारों ओर भाईचारा बढ़ेगा. धार्मिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. आपका संचार तंत्र मजबूत होगा. मनोरंजन में आपकी रुचि बनी रहेगी. आप विनम्रता से काम लेंगे. लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति रहेगी.

शुभ अंक: 6 और 9
शुभ रंग: मरून
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सेहत के प्रति सजग रहना चाहिए. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर अतिरिक्त ध्यान दें. अपनों की सीख , सलाह को नजरअंदाज न करें. आप अवसरों को भुनाएं. वार्ता में गंभीरता दिखाएं. आर्थिक क्षेत्रों में अचानक अवसर मिलेंगे. विविध संकेतों को अनदेखा न करें. परिजनों का साथ और समर्थन मिलेगा.

शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: ब्राइट रेड
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातक उद्योग और व्यापार में बड़े प्रयास करेंगे. साहस और आत्मविश्वास से परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. आप महत्वपूर्ण चर्चाओं और संवाद में शामिल रहेंगे. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. भूमि और भवन से जुड़े मामले हल होंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: सनराइज
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. विनम्रता रखें.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातक कामकाज में सजगता बनाए रखेंगे. कर्मठता से आप स्थिति को साधेंगे. आपकी पेशेवरता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. आप निवेश पर जोर रखेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. आप धूर्तों से दूरी बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. चालाक लोगों से दूरी रखें. लिखा-पढ़ी में सजग रहें.

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: गहरा भूरा
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. तर्क बनाए रहें.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातक मन की बात कहने में सहजता बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. आप अपनी कार्ययोजनाओं को उत्साह से पूरा करेंगे. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में आप अच्छा करेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. सीखने और सिखाने पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 5, 8 और 9
शुभ रंग: गेंहुंआ
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों का व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. प्रबंधन उम्मीद से अच्छा रहेगा. आप अपनी सुविधाएं बढ़ाने में रुचि लेंगे. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा. आप घर से करीबी बढ़ाएंगे. सुख और सौख्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान केंद्रित होगा. नौकरी और व्यवसाय को बल मिलेगा. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: गेरुआ
आज का उपाय: शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनय बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
