Aaj ka Rashifal 18 अगस्त 2025: मीन राशि वाले वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों को पारिवारिक विषयों को उचित दिशा में बनाए रखना चाहिए. घरेलू मामलों में आप समय और ऊर्जा देंगे. आपके खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. आपके आसपास सुखद क्षण निर्मित होंगे. आप मेहमानों का आदर-सम्मान करेंगे. आप अपने परिवार को समय देंगे और व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सामाजिक मेलजोल की भावना भी बढ़ेगी.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: लाल गुलाबी

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सदाचार बढ़ाएं.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातकों को महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देनी चाहिए. सूझबूझ और बड़प्पन से काम लेंगे. आप अपनी रचनात्मकता और साज-सज्जा बनाए रखेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और नए मामलों में गति आएगी. आप उन्नति और विस्तार के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. आप रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. सुख और सौख्य में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. व्यवस्था संवारें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वाले महत्वपूर्ण मामलों को दोपहर बाद करने पर जोर देंगे. आप अपने बजट और निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाएंगे. नौकरी और सेवा कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी. करियर और व्यापार में धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में संपर्क और संवाद बेहतर होगा. आप बड़प्पन से काम लेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक अपने जरूरी कार्य शाम से पहले कर लें. दोपहर बाद खर्च और दबाव बढ़ने के संकेत हैं. पेशेवरों के लिए अवसर बने रहेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. व्यवसाय में सामान्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे. नियमित लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. आपका आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. आप लाभ के अवसरों को भुनाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: बेबी पिंक

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. भोर में जल्दी उठें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों को प्रशासन के सहयोग और समर्थन से लाभ मिलेगा. विभिन्न मामले आपके पक्ष में बनेंगे. आप प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. आपके सकारात्मक और सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता का स्तर बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ और समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य और आयोजन गति लेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. संवाद बढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों की धर्म और आस्था में वृद्धि होगी. सुखद यात्राएं और आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से कामकाजी सुधार होगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रहेगा. आप विभिन्न मामलों में उच्च प्रदर्शन करेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखें. लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धार्मिकता बढ़ाएं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातक आवश्यक कार्यों को दोपहर बाद गति में लाएंगे. दिन की शुरुआत धीमी रहेगी. कामकाजी गतिविधि सामान्य बनी रहेंगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. आत्मविश्वास और सहजता से आगे बढ़ें. पेशेवरों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हो सकते हैं. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. आप निजी मामलों में रुचि रखेंगे. कार्य-व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक क्षेत्र में निरंतर उछाल बना रहेगा. दोपहर बाद स्थिति अधिक शुभ रहेगी. घर-परिवार के मामलों में आप उपलब्धियां बनाए रखेंगे. उद्योग-व्यापार में परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. आप सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्रों और स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएं. कामकाजी ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: चिली रेड

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन पर अमल रखें.

Advertisement

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को शाम से पहले जरूरी कार्यों को गति देने की कोशिश करनी चाहिए. देरी होने पर पेशेवर मामले लंबित रह सकते हैं. कला और कौशल से आपको लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित रखें. कर्मठता पर बल बनाए रखें. कार्यगति अच्छी रहेगी. अति-उत्साह से बचें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तर्कशील रहें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातक मित्रों के साथ भेंट और संवाद के अवसर बढ़ाएंगे. शाम से समय सामान्य रहेगा. करीबियों को वक्त देंगे. आप अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनों में सहकार की भावना रहेगी. आप व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. आप उत्साह और उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण-प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा और अभिषेक करें. शिक्षण बढ़ाएं.

Advertisement

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए उत्तरोत्तर शुभ समय बना हुआ है. दोपहर बाद तेज और सकारात्मक बदलाव बनेंगे. वित्तीय और प्रबंधकीय लाभ बढ़त पर रहेंगे. पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर और प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. मन बड़ा बनाए रखें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक साहसिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर शुभता और सहजता बनी रहेगी. आप अपनी योजनाओं का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. संपर्क और संवाद बढ़ा रहेगा. अपनों के साथ और विश्वास से आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा. वित्तीय मामलों में आप आगे रहेंगे. सामाजिक प्रयासों पर जोर रहेगा. सुलह और सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान-धर्म बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल रखें.

---- समाप्त ----