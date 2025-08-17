Aaj ka Rashifal 17 अगस्त 2025: कुंभ राशि वाले आर्थिक उपलब्धियां करेंगे हासिल, जानें अन्य राशियों का हाल

ज्योतिष विशेषज्ञ ने आज सभी राशियों के लिए दैनिक राशिफल तैयार किया है. यह भविष्यफल आपके करियर, व्यापार, निजी जीवन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने में मदद करना है. यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की चाल पर आधारित है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ और सम्मान लेकर आएगा.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का समय कुल परंपराओं को बल देने वाला है. सभी मामलों में तेजी बनी रहेगी और आप कार्य-व्यापार में अपना प्रभाव बनाए रखेंगे. जोखिम भरे कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और आप अपने संपर्कों का लाभ उठाएंगे. आपकी आस्था और भक्ति बढ़ेगी. संबंधियों से तालमेल बना रहेगा और आप अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे. आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. बड़ी सोच से काम लें.

-------------

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि वाले आज आधुनिक सोच के लोगों का साथ बनाए रखेंगे. रचनात्मक गतिविधियों में आप सीख और सलाह बढ़ाएंगे. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. आप परस्पर भरोसा बनाए रखें और अपनों के लिए प्रयासरत रहें. सहकार की भावना बनाए रखेंगे और अपनी दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे. चर्चा और संवाद में सजग रहेंगे. आप धैर्य से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: श्वेतवर्ण

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहज रहें.

-----------------

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक आज अपने व्यक्तिगत संपर्कों और रिश्तों को मजबूती देंगे. आप जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाए रखें. अपनी योजनाओं को टाल सकते हैं. सेवा कार्यों में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सहकर्मियों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. आपकी कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. आप निजी विषयों में रुचि लेंगे और जिम्मेदारों का सहयोग प्राप्त करेंगे. परिश्रम से आपको परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 8

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. प्राथमिकता सूची बनाएं.

-----------------

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों का करियर और कारोबार में प्रभाव बना रहेगा. आप उमंग और उत्साह से विभिन्न कार्य करेंगे. आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. करियर और व्यापार में आप सबको जोड़े रखेंगे. भूमि और भवन से जुड़े मामलों में गति आएगी. आप नेतृत्व के प्रयासों को बल देंगे और व्यवस्था पर जोर देंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 7 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सक्रियता रखें.

-------------------

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए शासन से जुड़े मामलों में उत्तम स्थिति बनी रहेगी. आप उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों के साथ समय बिताएंगे और परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. आप सूझबूझ और सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आप अपने मन की बात स्वजनों से कह पाएंगे. आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. आप प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 8

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहकार बढ़ाएं.

-----------------

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य की प्रबलता से हर क्षेत्र में आगे बने रहने का समय है. घर-परिवार में शुभता का संचार रहेगा. आपके लक्ष्य में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर लोगों से आपकी मित्रता घनिष्ठ होगी. आप दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में आप रुचि बढ़ाएंगे. आप भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विवाद से बचें.

-----------------

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातक आज विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखेंगे. आप कार्ययोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे. करियर विस्तार के मामले सामान्य रहेंगे. बजट पर नियंत्रण करना कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रखें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. आप नीति और नियमों का पालन करें. साथी सहयोगी होंगे और विपक्ष से सतर्क रहें. आप निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. आलस्य त्यागें.

-----------------

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ माहौल बना रहेगा. आप नए लोगों से भेंट और चर्चा में सहज रहेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. साझा उन्नति पाने के अवसर बनेंगे. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आपकी वाणी और व्यवहार आकर्षक रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. आप भव्यता और साज-सज्जा पर जोर देंगे. आपका जीवन स्तर सुधरेगा और लाभ बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: चिली रेड

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. संग्रह बढ़ाएं.

------------------

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को अपनी प्रतिभा और समय प्रबंधन का पालन करना चाहिए. आपकी कार्यशैली से सभी प्रभावित होंगे. आप अपनी योजनाओं में तेजी लाएंगे. आत्मविश्वास और स्वाभिमान से आपको परिणाम मिलेंगे. आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. वार्ताओं में आप प्रभावी रहेंगे. सौदे और समझौते गति लेंगे. आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जिम्मेदारी निभाएं.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

-----------------

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातक मित्रों के साथ और समर्थन से महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. आप इच्छित सूचनाओं को स्वजनों से साझा करेंगे. शुभ संदेशों का आदान-प्रदान बढ़ेगा. महत्वपूर्ण आर्थिक मामले गति लेंगे. सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बनी रहेगी. आप कार्य-व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. आप सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य और व्यापार में आप प्रभावी बने रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. मित्रता बढ़ाएं.

-----------------

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक पक्ष पर ध्यान रहेगा. आप प्रबंधन की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे. आपकी कला और कौशल को बल मिलेगा. सभी मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आपका करियर और व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा और आप वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. आप आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा देंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 8

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. धैर्य रखें.

-----------------

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों का संपर्क और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. सामाजिक स्तर पर आप अपनी बेहतर प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे. आप व्यावसायिक कार्यों को साधेंगे. अपने व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आप सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. आप निडर होकर आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. आप अपनी तैयारी और कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों और मित्रों का साथ बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. व्यवस्था बनाए रखें

---- समाप्त ----