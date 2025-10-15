scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 16 अक्टूबर 2025: गुरुवार के दिन कर्क राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 16 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: साज संवार और भव्यता बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

मेष: मेष राशि के जातक समय तेजी से सुधार लेगा. भावनात्मक स्तर पर सहजता से कार्य करेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वादा निभाएं.
-------------

वृष: वृष राशि के लोगों को व्यक्तिगत कार्यों पर फोकस बढ़ाना चाहिए. घर की साज सज्जा पर बल रहेगा. अन्य के मामलों में दखल देने से बचें. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. विनय विवेक से काम लें. कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. रुटीन संवारेंगे.

शुभ अंक: 6, 7, 8

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. बड़बोली से बचें.
----------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों में परिवार को समय देने का भाव बढ़ेगा. भव्यता व खानपान पर ध्यान देंगे. भाईयों के साथ मिलकर कार्यों को पूरा कर सकते हैं. साहस व तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 7 और 8

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कथा सुनें.
--------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों के घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. साज संवार और भव्यता बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. धनधान्य बढ़ेगा. संपत्ति के मामले सधेंगे. सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. आर्थिक प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. रक्त संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 7 और 8

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. आदरभाव बढ़ाएं.
----------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों में कार्यगत सहजता में वृद्धि होगी. अनुकूलता का स्तर तेजी से बढ़ेगा. आधुनिकता व सृजनात्मकता पर जोर बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बेहतर बनाने पर फोकस होगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 7

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कलात्मकता बढ़ाएं.
----------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को महत्व के कार्यों केा समय से पहले पूरा करने की नीति अपनानी चाहिए. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. बजट से अधिक निवेश न करें. पेशेवर लक्ष्यों में स्पष्टता रखें. व्यवसायिक गलतियां व भूलचूक की आशंका बनी रहेगी. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. संवेदनशील नजरिया बनाए रखें. लोगों की बातों में आने से बचें. जोखिमपूर्ण कार्यों से जुड़ने से बचें.

शुभ अंक: 3, 5, 7 और 8

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. संकल्प बढ़ाएं.
--------------

तुला: तुला राशि के जातकों के चहुंओर सुख समृद्धि के संकेत हैं. आर्थिक उछाल से उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. नवीन कारोबार की शुरूआत कर सकते हैं. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. मित्रों व करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. पेशेवर भेंटवार्ता में उत्साह रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तर्कशील रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. विविध प्रयासों में गति आएगी.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.
---------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को भाग्य और प्रबंधन के संयोग से मनोकामनाएं पूरी होंगी. पेशेवर अच्छी स्थिति बनाए रहेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. पेशेवर स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शासन सत्ता से जुड़े कार्य बनेंगे. सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 3, 7, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.
---------------

धनु: धनु राशि के जातकों के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव बनेंगे. पेशेवर इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक संबंध बल पाएंगे. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. निजी संबंधों को बल मिलेगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. भाग्यबल से सभी मामले सधेंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: जगत्पालक जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्रता रखें.
------------------

मकर: मकर राशि के लोगों को साझा अनुबंधों को लंच तक मूर्तरूप देने का प्रयास करना चाहिए. टीम वर्क पर जोर बना रखेंगे. आवश्यक कार्यों में अतिउत्साह न दिखाएं. कामकाज में धैर्य व विनम्रता बनाए रहें. वाणी व्यवहार में सावधान रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. प्रशिक्षण व तैयारी पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 5, 7 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.
------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियों में लापरवाही व ढिलाई न दिखानी चाहिए. साझीदारी के विषयों में शुभता सुगमता बढ़ेगी. स्थायित्व के मामले पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सहभागिता और हितवृद्धि बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साख सम्मान बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 7 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. मदद बनाए रखें.
-----------------

मीन: मीन राशि के लोग मित्रों के साथ से मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. सेवाभावना और सहयोग बढ़ाएंगे. परस्पर सामंजस्य पर जोर देंगे. जिद व अहंकार को त्यागें. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 8

शुभ रंग: पेल कलर

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. श्रमशील रहें.

---- समाप्त ----
