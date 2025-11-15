scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 16 नवंबर 2025: धनु राशि वालों का कारोबार अच्छा रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 16 नवंबर 2025, Horoscope Today: कर्क राशि वालों का जोर आज भाईचारे पर बना रहेगा.व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा और सामाजिक संवाद में आप अपेक्षा से अच्छे रहेंगे.

मेष राशि 

मेष राशि के जातकों को आज अपने पेशेवर प्रदर्शन में सबसे आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए.अपने लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना आपके लिए जरूरी है.नियमों और अनुशासन पर जोर दें, आपकी कार्यशैली प्रभावी रहेगी.लेनदेन में सावधानी बरतें.आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखें, लेकिन अति उत्साह से बचें.विपक्ष के प्रति सजग रहकर परिश्रम से परिणाम पाएंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.सूखे मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.सेवाभाव रखें.

वृष राशि 

वृष राशि वालों के लिए आज महत्वपूर्ण कार्यों में पहल का भाव रहेगा.कामकाज में सक्रियता दिखाने से सफलता का प्रतिशत बेहतर होगा.मित्रों और परिचितों के साथ सुलह और सामंजस्य से आगे बढ़ें.प्रियजनों से शुभ समाचार मिल सकते हैं.अनुकूलता और उत्साह बना रहेगा.व्यवस्थित और अनुशासित रहना फायदेमंद होगा.परीक्षा-प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे.भेंटवार्ता में स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.सूखे फल, मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें.बड़प्पन रखें.

मिथुन राशि 
मिथुन राशि के लोग करियर और व्यापार में उत्साह से काम लेंगे.लाभ प्रतिशत सहज बना रहेगा.प्रबंधन के मामलों में आप सक्रियता दिखाएंगे.निजी विषयों में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें, लेकिन आत्म-नियंत्रण जरूरी है.भावनात्मक संतुलन बढ़ाने पर ध्यान दें.परिवार में सुख-सौख्य रहेगा.सुख-सुविधाओं पर फोकस रखें.जिद और अहंकार से बचें.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाना आपके लिए लाभप्रद रहेगा.

शुभ अंक: 1, 5, 7, 9

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.स्वर्णादि का दान और प्रयोग बढ़ाएं.विनम्र रहें.


कर्क राशि 
कर्क राशि वालों का जोर आज भाईचारे पर बना रहेगा.व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा और सामाजिक संवाद में आप अपेक्षा से अच्छे रहेंगे.परिजनों से सुख साझा करने का मौका मिलेगा.पेशेवर यात्रा के अवसर बन सकते हैं.बंधुजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.शुभ सूचनाएं मिलने से महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे.साहस और पराक्रम बना रहेगा.आलस्य का त्याग कर संपर्क और सहकारिता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 1, 2, 7, 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सूर्यदेव की पूजा वंदना करें.अर्घ्यं दें.सूखे फल, मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.साहस से काम लें.

सिंह राशि 

सिंह राशि के लिए आज रक्त संबंधों को बल मिलेगा.कुल परिवार की परंपराओं को संवारकर बनाए रखेंगे.आदरभाव और सम्मान-सत्कार बनाए रखना आपकी साख बढ़ाएगा.धर्म और संस्कार को बढ़ावा देंगे.घर में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है.वाणी-व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.लोकप्रियता और साख बढ़ेगी.शुभ कार्यों को गति दें.व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.वरिष्ठों से भेंट हो सकती है.

शुभ अंक: 1, 7, 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.सहज सहयोग का भाव रखें.साज-संवार बढ़ाएं.

कन्या राशि 
कन्या राशि के जातक आज व्यक्तिगत कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.रचनात्मक प्रयासों में आपको चहुंओर सफलता मिलेगी.पेशेवर मामलों पर फोकस बनाए रखें और अवसरों का लाभ उठाएं.इच्छित परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे.कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे.सौदे-समझौते गति लेंगे.परिवार का साथ सहयोग रहेगा.स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जिम्मेदारी निभाएं.

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: स्वर्ण का उपयोग बढ़ाएं.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.सूखे फल, मेवे और मि़श्री बांटें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.नवाचार बनाए रखें.


तुला राशि

तुला राशि वालों को लंबित कार्यों में उतावली नहीं दिखानी चाहिए.धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें.न्यायिक कार्यों को गति देने की कोशिश सफल होगी.दूर देश के मामलों में प्रभावी रहेंगे.निवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं.रिश्तों को बेहतर बनाए रखें.दान-धर्म को महत्व दें.आर्थिक मामलों में सामान्य रहने की संभावना है.खर्च पर नियंत्रण रखें.वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रखना जरूरी है.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.फल, मेवे, मिष्ठान्न बांटें.स्वर्ण का दान बढ़ाएं.अनुशासन रखें.

वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि के लिए लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी.कारोबारी विषयों में तेजी बनाए रखें.महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके पक्ष में होंगी.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.लाभ-व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी.आर्थिक मामलों में आप प्रभावी रहेंगे.सफलता के संकेत चारों ओर हैं.वरिष्ठों का विश्वास जीतें.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे.बजट पर ध्यान देना न भूलें.

शुभ अंक: 1, 7, 9

शुभ रंग: लालवर्ण

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.स्वर्ण का दान व प्रयोग बढ़ाएं.सूखे फल, मेवों और मिश्री का प्रसाद बांटें.

धनु राशि 

धनु राशि के जातक आज प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे.लाभ के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान दें.अनुकूल वातावरण से आप उत्साहित रहेंगे.दीर्घकालीन योजनाएं गति लेंगी.पेशेवर संबंधों को संवारने का समय है.शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.आस्था में वृद्धि बनी रहेगी.यात्रा पर जाने की संभावना है.कारोबार अच्छा रहेगा.जिम्मेदारी निभाएं.तैयारी और कौशल के साथ आगे बढ़ें.बड़ा सोचें.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.सूखे फल, मेवे और मिश्री बांटें.स्वर्ण धारण करें.व्यवस्था संवारें.

मकर राशि 

मकर राशि वालों को आज भाग्य बल की मदद से लाभ के अवसर मिलेंगे.वाणिज्यिक गतिविधियों में सजगता बनाए रखें.परीक्षा-प्रतिस्पर्धा में आप अच्छा करेंगे.महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाएं.आस्था और भक्ति बढ़ाएं.अनुभवियों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.स्वास्थ्य बेहतर होगा.जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें.अनुशासन और निरंतरता पर ध्यान दें.व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी.धर्म कार्यों में रुचि लेंगे.बड़े लक्ष्य बनाना आपके लिए शुभ होगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.स्वर्ण धारण करें व दान करें.बड़े लक्ष्य बनाएं.

कुंभ राशि 
कुंभ राशि के जातक आज रुटीन से समझौता न करें.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना बहुत जरूरी है.व्यवस्था और तैयारी पर ध्यान दें.भेंटवार्ता के लिए समय निकालें.आवश्यक संकेतों के प्रति सजग रहें.अनुशासन बनाए रखना होगा.कार्य-व्यापार में सहजता रहेगी.जिम्मेदारियों को निभाएंगे.स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है.लोगों का विश्वास जीतें.सहयोग की भावना रखें.धैर्य से कार्य करना सफलता सामान्य रखेगा.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.धैर्य, धर्म बढ़ाएं.सूखे फल, मेवे का प्रसाद बांटें.स्वर्ण दान करें.सहज रहें.

मीन राशि 
मीन राशि वालों को साझीदारों और परिवार के लोगों से शुभ सूचना मिल सकती है.सहकारिता और अनुबंध बेहतर बनाए रखेंगे.साथी सहयोगी होंगे.सहज प्रयासों से इच्छित परिणाम बनेंगे.महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता आएगी.सामूहिक कार्यों में आप बेहतर करेंगे.भूमि-भवन के विषयों में गति आएगी.व्यवस्था पर जोर दें.लापरवाही से बचें.उद्योग-व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाएं.कार्यक्षमता का विकास होगा.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: सूर्य भगवान की पूजा उपासना करें.अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बढ़ाएं.स्वर्ण आभूषण का दान व प्रयोग करें.अनुशासन रखें.

---- समाप्त ----
