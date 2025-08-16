Aaj ka Rashifal 16 अगस्त 2025: सिंह राशि वालों को होगा धन लाभ, जानें आपके लिए कितना शुभ जन्माष्टमी का दिन

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक आज रचनात्मकता के प्रयासों को सही दिशा देंगे. पारिवारिक मामलों में आप सभी से बनाकर चलेंगे, जनकल्याण की भावना रखेंगे. यात्रा की संभावना है , आप आनंद के क्षणों का अनुभव करेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा, आप अपने संस्कारों को बल देंगे. अपने वादे निभाएंगे और निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी. आप व्यर्थ की बातों और आवेश से बचेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं और सबकी मदद करें.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि वालों के लिए समय में तेजी से सुधार हो रहा है. दोपहर के बाद गति और भी बेहतर होगी. आप विभिन्न कार्यों में रचनात्मकता बढ़ाएंगे. सभी लोग आपसे प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. आपकी कार्यशैली आकर्षक होगी और आप खुशियां साझा करेंगे. आप अपने संपर्कों का लाभ उठाएंगे और भेंटवार्ता पर जोर देंगे. आधुनिक प्रयासों में आपकी रुचि बढ़ेगी. साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: नेवी ब्लू

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक परमवीर हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सहज रहें.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक आज सभी जरूरी मामलों को लंच से पहले पूरा करने का प्रयास करें. आप अपनी नीति और नियमों का पालन बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सतर्क रहें. सामंजस्य और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करें. आप निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. खर्च और निवेश में सजग रहें. जल्दबाजी न दिखाएं.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं और सबकी सहायता करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज कर्क राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. आप लाभ प्रतिशत पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, जिससे आपकी उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आप बेहतर रहेंगे. आप नियमों का पालन करें और प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएं. आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा और कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें और तिल-तिलहन का दान बढ़ाएं. फोकस रखें.

Advertisement

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के भाग्य की चाल मजबूत बनी रहेगी. पैतृक मामले सकारात्मक बनेंगे. प्रबंधकीय मामलों में आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे. चारों ओर आनंद का वातावरण रहेगा. आपकी कला और कौशल का लाभ मिलेगा. सभी का सहयोग बना रहेगा. करियर और कारोबार अच्छा रहेगा. धन लाभ होगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. आपको पुरस्कृत किया जा सकता है. योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 6 और 7

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं और सबकी मदद करें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं. समय उत्तरोत्तर बेहतर होगा. इच्छित विषयों में गति आएगी. लाभ और सहकार को बढ़ावा मिलेगा. कार्य व्यवस्था पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा. मनोरंजक यात्रा की संभावना है. आस्था और विश्वास से आपको सफलता मिलेगी. कार्य-व्यापार में उछाल आएगा. आप धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. तेल-तिलहन का दान करें और धार्मिक स्थल जाएं.

तुला राशि (Libra)

आज तुला राशि वालों को आवश्यक विषयों को लंच से पहले पूरा कर लेना चाहिए. ढिलाई और लापरवाही से कार्य की गति प्रभावित हो सकती है. विभिन्न मामलों और चर्चाओं में सावधानी बरतें. अपनी क्षमता से अधिक भार न उठाएं और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नए प्रयासों में सहजता दिखाएं. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य रखें. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियाँ मिली-जुली रह सकती हैं.

Advertisement

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जरूरतमंदों को सहयोग दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के घर-परिवार में सुखद स्थिति रहेगी. हर्ष और आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. आप रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझेदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर और कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. आप उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे, बड़े लक्ष्य बनाएंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुएं दान दें और जिम्मेदारी स्वीकार करें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक आपसी मेलजोल और संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. आप अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर और कारोबार में दबाव बना रह सकता है. आप सेवा क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करें. लोभ और प्रलोभन में न आएं. सहकर्मियों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर रहेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार तर्कशील रहेगा. आप कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

Advertisement

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को करियर और कारोबार में हर तरफ से इच्छित परिणाम मिलेंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. आप सफलता से उत्साहित रहेंगे और सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आप आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. आपकी कला और कौशल में सुधार होगा. प्रेम संबंधों में आप सफल होंगे , प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. प्रशिक्षण बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक अपनों के साथ सहजता बनाए रखें. पारिवारिक करीबियों से आपकी भेंट होगी. आप निजी मामलों में रुचि लेंगे और हस्तक्षेप से बचेंगे. आवश्यक जानकारी साझा करने का प्रयास होगा. आप परिजनों से सुलह और सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं (जैसे तेल, तिलहन) का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग रखें.

Advertisement

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक आज बेहतर संपर्क और संवाद बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. आप अपनों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अपना संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस और पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में आप सहज रहेंगे. सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. जिम्मेदारों से आपकी भेंट होगी.

शुभ अंक: 2, 3, 6, 7 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और साहस रखें.

---- समाप्त ----