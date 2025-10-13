scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 14 अक्टूबर 2025: मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले प्राप्त करेंगे आर्थिक उपलब्धियां, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 14 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: समय प्रबंधन पर जोर देंगे. सेवाकार्य में रुचि बढ़ाए रहेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों को परिवार के लोगों से सामंजस्य बनाए रखना चाहिए. जल्दबाजी अथवा भावुकता में आकर निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे और बड़ों का सानिध्य पाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएं. भावनात्मक पक्ष संवेदनशील बना रहेगा. करियर व्यापार में योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

सम्बंधित ख़बरें

wealth gain and career success for sagittarius today
धनु राशि: डूबा हुआ धन मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी 
Scorpio daily horoscope advice and lucky color for today
वृश्चिक राशि: तनाव हो सकता है, रिश्तों का ध्यान रखें 
Financial gains and career resolution for Virgo
कन्या राशि: धन लाभ का योग है, करियर की समस्या हल होगी 
Singh Rashi financial condition will improve
सिंह राशि: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, संतान की उन्नती होगी 
Cancer zodiac sign advice for the day
कर्क राशि: वाद-विवाद से बचें, परिवार में शांति बनाए रखें  

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विवेक विनम्रता बनाए रहें.
------------------

वृष: वृष राशि के लोग परिचितों व संबंधियों से भेंट संवाद में रुचि दिखाएंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे और साख प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. तेजी और पेशेवरता पर जोर रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. सामाजिक साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी मामले गति पाएंगे.

शुभ अंक : 5, 6, 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पहल पराक्रम बढ़ाएं.
-----------------

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद के क्षण बने रहेंगे और घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा और वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबका दिल जीतेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. परिजनों से सुख संवाद बढ़ेगा. नजदीकी बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद का भाव रखें.
----------------

कर्क: कर्क राशि के लोग सभी से श्रेष्ठ संवाद व संबंध स्थापित करने में सफल रहेंगे. प्रेम स्नेह और बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे और भेंटवार्ता पर जोर देंगें. रचनात्मक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. आधुनिक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सृजन बढ़ाएं.
--------------------

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को आवश्यक विषयों में ढिलाई नहीं दिखानी चाहिए. रिश्तेदारों का समर्थन मिलेगा और जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. उतावली न दिखाएं. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाए रखें. लेनदेन में पेपरवर्क बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहायता भाव रखें.
----------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. पेशेवर लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा को बल देंगे. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. विभिन्न कार्यों में आर्थिक वाणिज्यिक संवार का प्रतिशत बढ़ेगा. निज हितों पर फोकस बनाए रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. फोकस बढ़ाए रखें.
---------------

तुला: तुला राशि के जातक प्रबंधन के कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. कारोबार के विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर संबंध संवार पर रहेंगे. अधिकारियों से भेंट के अवसर बनेंगे. पैतृक पक्ष के मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोगी होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. शासकीय विषय पक्ष में बनेंगे. सत्ता व समाज से पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहकार का भाव बढ़ाएं.
-------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के भाग्य की प्रबलता से चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बने रहेंगे. व्यावसायिक मामलों में तेजी आएगी. परिजन व परिचित प्रसन्न रहेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. रचनात्मकता और प्रबंधन कार्य संवरेंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. धार्मिक स्थल जाएं.
------------------

धनु: धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए. मौसम संबंधी सावधानी बढ़ाएंगे. विभिन्न संकेतों पर फोकस बनाए रखेंगे. व्यवस्थागत विषयों में रुटीन रखें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. परिजनों की सलाह का सम्मान करें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. शारीरिक क्षमता से अधिक मेहनत न करें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पीड़ित की मदद करें.
------------------

मकर: मकर राशि के लोग कामकाजी गतिविधियों में अधिक प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उद्यमिता को बढ़ावा देंगे. साझीदारी व संस्थागत गतिविधियों को बेहतर बनाए रखेंगे. संबंधों में घनिष्ठता आएगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. योजनाओं को गति देंगे. वांछित सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : रस्टिक रेड

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिम्मेदारी बनाए रहें.
-----------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातक पेशेवर प्रयासों में सूझबूझ व संतुलन बढ़ाए रहेंगे. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. सेवाकार्य में रुचि बढ़ाए रहेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यवहार तर्कशील रहेगा. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. कामकाजी मामलों में अच्छा करने का दबाव रहेगा.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

Advertisement

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमाभाव पर जोर बनाए रहें.
-------------------

मीन: मीन राशि के लोगों की मित्रों से भेंट मुलाकात स्मरणीय पलों को बढ़ाएगी. परिचितों के साथ यादें ताजा करेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल में संवार पर जोर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफलता पाएंगे. सहकारिता एवं साझेदारी की भावना बढ़ी रहेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सीख सलाह बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement