Aaj ka Rashifal 14 अगस्त 2025: गुरुवार के दिन सिंह राशि वाले पाएंगे इच्छित सफलता, जानें अन्य राशियों का हाल

ज्योतिष विशेषज्ञ ने आज सभी राशियों के लिए दैनिक राशिफल तैयार किया है. यह भविष्यफल आपके करियर, व्यापार, निजी जीवन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने में मदद करना है. यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की चाल पर आधारित है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ और सम्मान लेकर आएगा.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सुधार के संकेत दे रहा है. सफलता बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को पाने पर जोर देंगे. आप नीति-रीति का पालन करेंगे, जिससे आपका जीवन स्तर ऊंचा रहेगा. आपके व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता में वृद्धि होगी और वातावरण आपके अनुकूल रहेगा. आप अपनी इच्छित योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और नए विचारों पर जोर देंगे. आपकी स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. आपको सबके साथ मिलकर चलना होगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें और उनका प्रयोग बढ़ाएं.

----------------

वृष राशि (Taurus)

आज वृष राशि के जातकों को अपने आवश्यक कार्य दिन की शुरुआत में ही पूरे कर लेने चाहिए. न्यायिक मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें और नीति नियमों का पालन करें. आप आवश्यक कार्यों को गति दे सकते हैं. आपकी सहजता और विश्वसनीयता बढ़ेगी. रिश्तों का सम्मान बनाए रखें और दूर देश की यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. व्यावसायिक गलतियाँ करने से बचें.

शुभ अंक: 4, 5 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं और विनम्रता बनाए रखें.

-----------------

मिथुन राशि (Gemini)

आज आप आर्थिक और वाणिज्यिक विषयों में प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रबंधन व पैतृक संस्कारों पर आपका जोर रहेगा. करियर और व्यवसाय में आपके मामलों को गति मिलेगी. आपका मान-सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश करें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सोच विचारकर निर्णय लें और सेहत का ख्याल रखें. आप सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्य व्यापार उम्मीद से अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगी.

शुभ अंक: 3, 4, 5

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं और सहकार रखें.

-------------------

कर्क राशि (Cancer)

आज कर्क राशि वालों का पेशेवर पक्ष मजबूत बना रहेगा. प्रशासनिक मामलों में गति आएगी और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आप आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को गति मिलेगी. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आपकी परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ेगा. प्रभावशाली परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चारों ओर सुधार की स्थिति रहेगी. आप कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 4, 5

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं और उत्साह दिखाएं.

------------------

सिंह राशि (Leo)

आज सिंह राशि के जातक समय में इच्छित सुधार से उत्साहित बने रहेंगे. आप भाग्य की मदद से सभी परिणाम साधेंगे. अधिकतर मामले सकारात्मक बने रहेंगे. आपके लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. आप बड़ों का साथ पाएंगे. आप हर्ष और उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. आप सभी से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ होगा. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदार और वरिष्ठ लोगों का सहयोग रहेगा. आप योजनाओं को समर्थन देंगे और बड़प्पन का भाव रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 5

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. संकल्प पूरा करें.

------------------

कन्या राशि (Virgo)

आज कन्या राशि वालों को सुबह जल्दी उठकर आवश्यक कार्यों को तेजी से पूरा करना होगा. आप नीति, नियम और व्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे. परिवार के लोगों से मुलाकात बनाए रखेंगे. आपके निजी मामले तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में आप रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखें. अनुशासन और अनुपालन पर आपका जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 3, 4 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्रत वचन रखें.

-------------------

तुला राशि (Libra)

आज तुला राशि वालों के समय में सकारात्मकता का संचार बना रहेगा. लाभ के अवसर बेहतर बनेंगे और साझेदारी के प्रयास सफल होंगे. सहजता व सहकार से आप आर्थिक सफलता पाएंगे. अपने लक्ष्यों पर आप जोर बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता बनी रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता और सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखें.

------------------

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज वृश्चिक राशि के जातक कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से तालमेल रखेंगे. आप परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे. अनुशासन और मेहनत से आप कार्य व्यापार संवारेंगे. परिस्थितियों में सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. आप श्रमशील बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवाक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख और सलाह बढ़ाएंगे. नियम और अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. साझेदारी को मजबूती मिलेगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. कर्मठता बनाए रखें.

-------------------

धनु राशि (Sagittarius)

आज धनु राशि के जातक संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. जरूरी कार्यों को लंबित रखने से बचेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. आपकी कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. करियर और कारोबार में आप शुभता बनाए रखेंगे. प्रशासन और प्रबंधन में आप बेहतर रहेंगे. महत्व के कार्य गति पाएंगे. आप साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. आधुनिक विषयों में आपकी रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आप बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. लोभ प्रलोभन से बचें.

--------------------

मकर राशि (Capricorn)

आज मकर राशि के जातक करीबियों की सीख और सलाह का सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. आप अपनों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अतिउत्साह में न आएं. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. निजी गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी. जिम्मेदार लोगों का सानिध्य रखेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: डीप रेड

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

---------------

कुंभ राशि (Aquarius)

आज कुंभ राशि के जातकों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मित्रों संग यादगार वक्त बिताएंगे. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. आवश्यक मामलों को गति देंगे. वाणिज्यिक यात्रा सफल होगी. वाद विवाद पर जोर रहेगा. आप आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. संकोच दूर होगा. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस से सभी प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 8

शुभ रंग: हल्का भूरा

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

--------------------

मीन राशि (Pisces)

आज मीन राशि के जातक सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर संबंध मजबूत होंगे. करियर और व्यवसाय में इच्छित गति बनी रहेगी. आप प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर में तेजी रखेंगे. साथियों से सहयोग पाएंगे. कामकाजी वातावरण उम्मीद से अच्छा रहेगा. विभिन्न मामलों में आप साहस दिखाएंगे. सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. अपनी योग्यता और अनुभव से प्रबंधन के कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास आपके पक्ष में बनेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार रखें.

---- समाप्त ----