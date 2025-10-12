Aaj ka Rashifal 13 अक्टूबर 2025: कर्क राशि के नौकरीपेशा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - मेष राशि के जातक सामाजिक प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश होगी. विविध कार्यों की तेजी पर जोर रहेगा. चर्चा-संवाद में सफल होंगे. सुलह व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 9

शुभ रंग: गुलाबी लाल

आज का उपाय:

देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. पहल बनाए रखें.

वृष- वृष राशि के जातकों के घर में श्रेष्ठ लोगों का आगमन बना रहेगा. वित्तीय विषयों को संवारने में तेजी लाएंगे. चर्चा-संवाद में आगे बने रहेंगे. पैतृक व्यापार व प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 6

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. सद्व्यवहार बढ़ाएं.

मिथुन- मिथुन राशि के जातक भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. पेशेवर अधिक अच्छा करेंगे. घर में मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. आर्थिक पक्ष संवार में बने रहेंगे. नवाचार में रुचि दिखाएंगे. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

कर्क- कर्क राशि के जातक आर्थिक कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेन-देन के प्रयासों में बजट की अनदेखी न करें. निवेश को बढ़ावा मिल सकता है. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर-व्यापार में धैर्य बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क-संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 4, 5

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. निरंतरता बनाए रखें.

सिंह- सिंह राशि के जातक मित्रों व परिचितों को सरप्राइज दे सकते हैं. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार बना रहेगा. कामकाजी यात्रा संभव है. लाभ एवं बचत बढ़त पर रहेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. उपलब्धियां बनाए रखने में सहज रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. साहस बढ़ाए रखें.

कन्या- कन्या राशि के जातक शासन-सत्ता से जुड़े कार्य गति लेंगे. पैतृक मामले व प्रबंधन को बल मिलेगा. सभी कार्य अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. महत्वपूर्ण मामलों को समय पर पूरा करेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. वातावरण मिलाजुला रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं धार्मिक कार्य गति लेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. चर्चा-संवाद बढ़ाएं.

तुला- तुला राशि के जातक भाग्य के मामलों बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. लेन-देन व भेंटवार्ता में स्पष्टता बनाए रखेंगे. रचनात्मक एवं सकारात्मक सोच से परिणाम साधेंगे. विभिन्न मामलों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं. महत्वपूर्ण परिणाम साधेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों की कामकाजी गतिविधियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. करियर-व्यापार सामान्य रहेगा. लेन-देन में धैर्य बनाए रखें. आर्थिक मामले लंबित रह सकते हैं. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास व मनोबल बनाए रखें. सहजता-सजगता से आगे बढ़ें. अनुबंधों में सावधानी बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. विनम्र रहें.

धनु- धनु राशि के जातक साझा कार्य पक्ष में बनेंगे. करियर-व्यापार अधिक हितकर रहेगा. लोगों से सहयोग-सहकार बढ़ाने में आगे रहेंगे. उद्योग-व्यापार में स्थायित्व आएगा. परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. टीम का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा कर लेने का प्रयास रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. वचन पालन रखें.

मकर- मकर राशि के जातक पेशेवर 'स्मार्ट वर्किंग' बनाए रखें. लेन-देन में स्पष्टता पर जोर दें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. अनुशासन से आगे बढ़ें. कला कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. कार्य योजनाएं सामान्य रहेंगी. पेशेवरों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. नियमितता व निरंतरता बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति से बचेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 8

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. श्रमशील रहें.

कुंभ- कुंभ राशि के जातक मित्रों का साथ-समर्थन महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखने में सहयोगी होगा. विविध कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. संपर्क-संवाद बढ़ेगा. लाभ एवं प्रभाव सुधार पर बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ रहेगा. उत्साह-उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण-प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. आदिदेव त्रिनेत्रधारी भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

मीन- मीन राशि के जातक व्यक्तिगत विषयों पर अधिक फोकस रहेगा. संकीर्ण सोच का त्याग करेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. वित्तीय कार्यों से जुड़ाव रखें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: स्वर्ण समान

आज का उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. बड़ा सोचें.

