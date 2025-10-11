Aaj ka Rashifal 12 अक्टूबर 2025: वृष राशि वालों के कारोबार में तेजी आएगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि : मेष राशि वालों के लिए आज का दिन संपर्क और संवाद को मजबूत करने वाला है. आप चर्चाओं और बैठकों में आगे रहेंगे और पेशेवर संबंधों का भरपूर लाभ उठाएंगे. नई जानकारी जुटाने में भी आप सफल होंगे. सहकारी विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप परिणामों को लेकर आशावादी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहेगा, जिससे इच्छित उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा और आपकी साख बढ़ेगी. आलस्य को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और हर काम में पहल करें.

वृष राशि : आज आप अपने घर-परिवार में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहेंगे. आपके परंपरागत कार्यों में गति आएगी. खानपान में भी आप प्रभावी रहेंगे. परिवार के लोगों के साथ सुखद समय बिताएंगे. आपके मन में जनकल्याण की भावना रहेगी. किसी सुखद यात्रा की संभावना भी बन रही है. अपनी सोच बड़ी रखें. करियर और कारोबार में तेजी बनी रहेगी. आपकी मधुर वाणी और व्यवहार सबका मन जीत लेगी. किसी भव्य आयोजन से जुड़ने का मौका मिल सकता है.

शुभ अंक: 3, 4, 6

शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और दूसरों की मदद का नजरिया रखें.

मिथुन राशि : मिथुन राशि के जातक आज अपनी कला और कौशल को बढ़ावा देंगे. कुछ नया और अनोखा करने के अवसर बनेंगे. अपनों से भेंट-मुलाकात का योग है, जिससे आपका जीवन स्तर बेहतर होगा. समाज में आपका आदर-भाव बढ़ेगा और मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी. आपको कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हो सकती है. आप विभिन्न कार्यों में अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे. साख-सम्मान पर पूरा ध्यान देंगे. अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करें.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और हर स्थिति में सहज बने रहें.

कर्क राशि : आज आपका पूरा जोर अपने काम के विस्तार पर रहेगा. निवेश से जुड़े विषयों पर आप बल देंगे, लेकिन कामकाज का स्तर सामान्य ही रहेगा. किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. दान-धर्म और दिखावे में आपकी रुचि बढ़ सकती है, लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेते समय सूझबूझ और जिम्मेदारी से व्यवहार करें. विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता आएगी. खर्च करते समय थोड़ी सजगता बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 4

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और सबकी सहायता करने का भाव रखें.

सिंह राशि : सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है. आपके हितलाभ का प्रतिशत ऊंचाई पर बना रहेगा. अपनी कला और कौशल से आप बेहतरीन परिणाम पाएंगे और इच्छित लाभ अर्जित करेंगे. आर्थिक प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े कार्य बनेंगे. बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहें. उद्योग-व्यापार से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से आपका जुड़ाव बढ़ेगा. आज आप साहसिक फैसले लेने में सहज महसूस करेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 4

शुभ रंग: माणिक्य के समान

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और बड़प्पन बनाए रखें.

कन्या राशि : आज आपके प्रबंधकीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे और कामकाजी लाभ-प्रभाव में बढ़त होगी. आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. नियमों के पालन में आपका विश्वास बढ़ेगा, जिससे आप भेंट-वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. आप सबका भरोसा जीतने में कामयाब होंगे. अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखें. पेशेवर परिणाम आपके पक्ष में बनेंगे. पैतृक विषयों में भी अनुकूलता रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएं और अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएं.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 5

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और मदद की भावना रखें.

तुला राशि : तुला राशि वालों पर आज भाग्य मेहरबान रहेगा. भाग्य की मदद से आपको चारों ओर से लाभ मिलेगा. परिजनों और समकक्षों के सहयोग से आप बेहतरीन परिणाम हासिल करेंगे. किसी लंबी दूरी की मनोरंजक यात्रा की भी संभावना बन रही है. आपको मिले नवीन अवसरों का लाभ उठाएं. वातावरण की अनुकूलता आपको उत्साहित रखेगी. अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे और अपने वादे पूरे करेंगे. कार्य-व्यापार में जबरदस्त उछाल आएगा.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और जरूरतमंदों की सहायता करें.

वृश्चिक राशि : आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है. आपके सामने कुछ आकस्मिक घटनाएं आ सकती हैं. किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्यों से बचें और अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखें. किसी भी अफवाह से प्रभावित न हों और अतिउत्साह में आकर कोई जोखिम न उठाएं. कामकाज में लापरवाही बिलकुल न बरतें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है. आज कम बोलें और शांत रहें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और मदद का भाव बनाए रखें.

धनु राशि : साझेदारी से जुड़े मामलों में आज आपका प्रदर्शन बेहतरीन बना रहेगा. उद्योग-धंधों में सामंजस्य बढ़ेगा. आपका प्रभावशाली व्यवहार और प्रबंधन आपके सारे काम बना देगा. आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी. दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी. आप अपनी उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे और बड़े लक्ष्य बनाएंगे. पारिवारिक संबंधों में विश्वास और भी गहरा होगा.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

मकर राशि : मकर राशि वाले आज अपनी मेहनत, लगन और सूझबूझ से सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. हालांकि, लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत है. निवेश पर नियंत्रण रखें और किसी के बहकावे में न आएं. उधार के लेनदेन से आज बचें. कोई भी वादा करने से पहले सौ बार सोचें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं और खानपान की सात्विकता पर ध्यान दें. योग और प्राणायाम की आदत बनाए रखें, इससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और नियमों का पालन करें.

कुंभ राशि :आज आपका जोर सहकारिता पर बना रहेगा. दोस्तों के साथ मिलकर आप महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों से चले आ रहे मतभेद दूर होंगे, जिससे घर में सुखद वातावरण बनेगा. पेशेवर कार्यों में सहजता बढ़ेगी. आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला-कौशल में निखार आएगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. मन के मामले बनेंगे. आप भावनात्मक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे . आपकी बुद्धिमत्ता को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और परस्पर सहयोग बढ़ाएं.

मीन राशि ;मीन राशि वालों के घर में आज सुखद माहौल रहेगा. प्रबंधन से जुड़े प्रयासों में धैर्य बनाए रखें और कोई भी फैसला बड़ों की सलाह से ही लें. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें. पारिवारिक मामलों में जिद करना ठीक नहीं है. अपनों से करीबियां बढ़ाएं और विवेक-विनम्रता का परिचय दें. भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखा सकते हैं. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचें.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और सामंजस्यता बनाए रखें.

