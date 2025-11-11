Aaj ka Rashifal 12 नवंबर 2025: सिंह राशि वाले आर्थिक लेन-देन में स्पष्ट रहेंगे, जानें सभी राशियों का हाल

मेष- मेष राशि के जातकों को घर-परिवार के लोगों से बेहतर तालमेल और सहयोग बनाए रखना चाहिए. व्यवहार में सहजता लाएं. भौतिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा. रहन-सहन प्रभावी रहेगा. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली रहेंगे. वादविवाद से दूर रहें. भवन-वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. पेशेवर अच्छा करेंगे. स्वार्थ-संकीर्णता का त्याग करें. प्रबंधन के क्षेत्र में अपेक्षा से अच्छी स्थिति बनी रहेगी. आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे. बड़ों से सीख-सलाह रखेंगे. उत्साह बना रहेगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. योग-प्राणायाम बढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान करें. समभाव रखें.

वृष- वृष राशि के जातक सामाजिक सहकार और समता पर बल बनाए रखेंगे. चर्चा-संवाद में रुचि बढ़ेगी. पेशेवरों से संपर्क बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. साहस-पराक्रम में पहल बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सफलता पाएंगे. विभिन्न मामलों को गति देंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. सीमित दूरी की यात्रा की संभावना है. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. विभिन्न कार्य पक्ष में बनेंगे. बंधुत्व बल पाएगा. करियर-कारोबार में सक्रिय रहेंगे. बहस से बचें. सहकारिता पर जोर रखें. बड़ों से सानिध्य बनाएंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. दूब और पान के पत्ते चढ़ाएं. पुण्यकार्यों से जुड़ें. मितभाषी रहें.

मिथुन- मिथुन राशि के जातक रक्तसंबंध बल पाएंगे. धनधान्य को मजबूती मिलेगी. परिजनों के साथ खुशियां बांटेंगे. नए रिश्तों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. निजी मामले हल होंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. घर-परिवार में शुभता रहेगी. हर्ष-आनंद बना रहेगा. करीबियों से संपर्क बेहतर होगा. उम्मीद से अच्छे परिणाम पाएंगे. चहुंओर उत्सव बना रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. वाणी-व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. बचत बढ़ेगी. बैंकिंग कार्यों में रुचि रहेगी.

शुभ अंक: 3 और 5

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. साज-सज्जा बढ़ाएं. अतिथि को आदर दें. बड़प्पन रखें.

कर्क- कर्क राशि के जातक अनोखी कोशिशों से सभी को प्रभावित करेंगे. रचनात्मक कार्यों में आगे रहेंगे. साख-सम्मान में वृद्धि होगी. चारों ओर शुभता का संचार रहेगा. जीवनशैली आकर्षक होगी. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों पर ध्यान देंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. साहस-पराक्रम दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्य करेंगे. वाणी-व्यवहार आकर्षक रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: सिद्धि विनायक श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. वचन पालन रखें.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए समय मिश्रित प्रभाव का है. कामकाज साधारण बना हुआ रहेगा. रिश्तों में सुधार आएगा. निवेश पर ध्यान देंगे. योजनागत खर्च बढ़ेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता रहेगी. आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा बन सकती है. सभी का सम्मान रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. कार्य विस्तार की योजनाएं बनेंगी. सफेदपोश ठगों एवं धूर्तों से दूर रहें. उधार से बचें.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: भगवान गणेशजी की पूजा-वंदना करें. पान पत्ते और दूब चढ़ाएं. जप-तप-ध्यान बढ़ाएं. यथायोग्य दान दें.

कन्या- कन्या राशि के जातक महत्वपूर्ण कार्यों में नीति-नियमों का पालन करेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. साख-सम्मान में वृद्धि होगी. कौशल से सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. तेजी से काम लेंगे. आर्थिक लाभ बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. उल्लेखनीय मामले बनेंगे. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर प्रयास और प्रभाव बढ़ेगा. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलें. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. चारों ओर शुभता रहेगी. परीक्षा-प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय-व्यय में वृद्धि होगी. नए स्त्रोत बनेंगे.

शुभ अंक: 3 और 5

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान दें एवं प्रयोग बढ़ाएं. पान पत्ते की माला और दूब चढ़ाएं.

तुला- तुला राशि के जातक सत्ता और प्रबंधन की योजनाओं में भागीदारी बढ़ाएंगे. कार्य-व्यापार में गति आएगी. वरिष्ठों से सलाह-समर्थन बनाए रखेंगे. शासन-प्रशासन से लाभ होगा. पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामले बनेंगे. आर्थिक लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. पद और प्रभाव बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. भावात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: एक्वा कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. सहयोग रखें. स्पष्ट रहें. विनम्रता बढ़ाएं.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों की कामकाजी गतिविधियां पूर्ववत बनी रहेंगी. करियर-व्यापार सामान्य रहेगा. लेन-देन में धैर्य बनाए रखें. आर्थिक मामले लंबित रह सकते हैं. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास व मनोबल बनाए रखें. सहजता-सजगता से आगे बढ़ें. अनुबंधों में सावधानी बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. विनम्र रहें.

धनु- धनु राशि के जातकों के लिए समय सामान्य परिस्थिति बनाए रखने का संकेतक है. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. समता-सामंजस्य बनाए रखें. शोधकार्य से जुड़ने का प्रयास रखें. सात्विकता पर जोर दें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. परिजनों की सीख-सलाह पर ध्यान देंगे. आकस्मिक घटनाक्रम बने रह सकते हैं. अप्रत्याशित लाभ की संभावना है. आपसी सूझबूझ से कार्य करेंगे. नीति-नियम में विश्वास रखेंगे. पुराने मामले व्यवस्थित हो सकते हैं. विरोधी सक्रियता बनाए रखेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: विघ्नहर्ता श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. जरूरतमंदों को मदद दें. व्यवस्था पर जोर रखें. रक्त संबंध संवारें.

मकर- मकर राशि के जातक साझेदारी के मामलों में पहल-पराक्रम बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. स्थायित्व को बल मिलेगा. आवश्यक कार्यों पर जोर देंगे. नवीन अनुबंधों में सक्रियता दिखाएंगे. बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित बढ़ाएंगे. उद्योग-व्यापार में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक मामले संवरेंगे. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे. दाम्पत्य में शुभता रहेगी. सहकारिता के प्रयास बनेंगे. भूमि-भवन के मामले सधेंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. टीम भावना पर जोर रखें. मदद बढ़ाएं.

कुंभ- कुंभ राशि के जातक सेवा संबंधी कार्यों से जुड़ी योजनाएं गति लेंगी. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें. विपक्ष की सक्रियता रह सकती है. लेन-देन में स्पष्टता रखें. उधार से बचें. पेशेवरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बजट के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. तर्कशील व्यवहार रखें. सबसे बनाकर चलें. सेवा कार्यों में गति बनी रहेगी. कामकाज में लोभ-प्रलोभन से बचेंगे. नीति-नियमों में सजग रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. आदिदेव त्रिनेत्रधारी भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

मीन- मीन राशि के जातक व्यक्तिगत विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित रहेगा. संकीर्ण सोच का त्याग करेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. वित्तीय कार्यों से जुड़ाव रखें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ-संकीर्णता से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर-सम्मान बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें. हरे पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. सक्रियता रखें.

