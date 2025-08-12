Aaj ka Rashifal 12 अगस्त 2025: करियर में बड़ी सफलता और रिश्तों में मधुरता के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे

ज्योतिष विशेषज्ञ ने आज सभी राशियों के लिए दैनिक राशिफल तैयार किया है यह भविष्यफल आपके करियर, व्यापार, निजी जीवन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है इसका उद्देश्य आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने में मदद करना है यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की चाल पर आधारित है आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ और सम्मान लेकर आएगा

मेष राशि (Aries)

आज आपको समझदारी और सतर्कता से आगे बढ़ना होगा आपके खर्च और निवेश का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा रिश्तों में आप विनय और विवेक बनाए रखें कारोबारी सहज गति से आगे बढ़ेंगे और पेशेवरता से काम लेंगे लेनदेन में आपको सावधानी बरतनी होगी और नीति-नियमों का पालन करेंगे दान-धर्म में आपकी रुचि रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप सजगता बढ़ाएंगे घर में सामंजस्य बना रहेगा और उधार देने से बचें

आपको बजट बनाकर चलना होगा और लेनदेन पर अंकुश रखना होगा दूर देश से जुड़े मामले भी हल होंगे अनुशासन पर आपका जोर रहेगा और महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुओं का दान करें दिखावे से दूर रहें

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: लाल

वृष राशि (Taurus)

आज आपको आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे अपनी सूझबूझ से लिए गए फैसलों से आप अपने लाभ का स्तर बढ़ाएंगे आप सक्रियता और समन्वय से काम लेंगे और दूरदर्शिता बनाए रखेंगे आपका प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा और आप परीक्षा व प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे विस्तार की योजनाएं गति लेंगी और आप सूझबूझ से काम लेंगे आपको निसंकोच आगे बढ़ते रहना होगा

आपको कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे और योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे शुभता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा भगवान हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुओं का दान करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

मिथुन राशि (Gemini)

आज पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे आपका साहस और सहकार बढ़ा हुआ रहेगा कार्यक्षेत्र में आप नियमितता बनाए रखेंगे और आपका लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा प्रबंधन के मामले संवरेंगे और कारोबार पर आप नियंत्रण बढ़ाएंगे आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में मजबूती आएगी और पैतृक मामले संवरेंगे

आप अपनी सफलताओं से उत्साहित रहेंगे और परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे जिससे आपके लाभ और सम्मान को बल मिलेगा आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुओं का दान करें और सभी के साथ सहयोग बढ़ाएं

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

कर्क राशि (Cancer)

आज आप अपनों के लिए संवेदनशील रहेंगे पेशेवर विषयों में आप अपना प्रभाव और आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे भाग्य का सहयोग पाएंगे और विभिन्न आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे आप प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाएंगे और आपकी कार्ययोजनाएं संवरेंगी अनुभवी लोगों की सलाह मानें और महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे आप सबसे मेलजोल रखेंगे और आस्था व अध्यात्म पर ध्यान देंगे

आप सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे और संचार तंत्र मजबूत रहेगा चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे और लंबित विषय आपके पक्ष में हल होंगे सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा भगवान हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें और हनुमानजी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

सिंह राशि (Leo)

आज कामकाज में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने का समय है लेनदेन में आप सजगता बढ़ाएंगे और आपका रहन-सहन प्रभावी रहेगा मितभाषी बने रहें और जिद करने से बचें लोगों से किए वादों को पूरा करने का प्रयास करें सेहत से जुड़े संकेतों को अनदेखा न करें और लेनदेन में लापरवाही से बचें वाणी में सहजता और सजगता बढ़ाएं कार्य व्यवस्था पर विश्वास रखें

अपने स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करें परिजनों से बनाकर चलें और बातचीत में गंभीरता दिखाएं सहनशीलता बनाए रखें भगवान हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें और अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कन्या राशि (Virgo)

आज आप साझा व्यवस्था पर ध्यान देंगे कामकाजी परिस्थितियों में आप संतुलन बढ़ाएंगे और सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे मित्रों से आपके संबंध घनिष्ठ होंगे और सबका सहयोग बना रहेगा उद्योग और वाणिज्य के मामलों में जल्दबाजी करने से बचें निजी जीवन में शुभता का प्रतिशत बढ़ेगा आप उद्योग और व्यापार से जुड़ेंगे अपनी सोच बड़ी रखें और कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं

चर्चा में शामिल रहें और परस्पर सहयोग की भावना बनाए रखें नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा और आपके विविध मामले संवरेंगे लेनदेन में आप प्रभावी रहेंगे भगवान हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें और परस्पर सहयोग की भावना रखें

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग: अंजीर समान

तुला राशि (Libra)

आज आप परिश्रम से बेहतर परिणाम लाएंगे सफलता का प्रतिशत आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा महत्वपूर्ण कार्यों को लंबित न रखें और अतिउत्साह से बचें सहज गति से आगे बढ़ते रहें और उधार के लेनदेन से दूर रहें अपनी सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं और अनुबंधों का पालन करें सेवा के क्षेत्र को प्राथमिकता दें स्मार्ट वर्किंग की नीति रखें आपकी कर्मठता बनी रहेगी

आपकी आय-व्यय ऊंचा रहेगा और निवेश पर आप जोर देंगे आर्थिक मामलों में आप व्यस्त रहेंगे और आपका कामकाजी पक्ष सामान्य बना रहेगा पेशेवर मामलों में गति रहेगी हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें और मिष्ठान्न बांटें

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का समय आर्थिक उन्नति में गति लाने वाला है आप मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और आपकी सूझबूझ व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे और संबंधों में शुभता व सम्मान रखेंगे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें आपकी कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी और आप समय का प्रबंधन रखेंगे

योग्य लोगों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे निजी संबंधों में सुधार होगा और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी आपको मित्रों का सहयोग और समर्थन मिलेगा आप महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें और हनुमानजी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: चिली रेड

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपको पारिवारिक संबंधों में सुधार के प्रयास करने होंगे पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे और घर में असहज माहौल बना रहने की आशंका है बड़ों की सूझबूझ और सानिध्य का लाभ उठाएं सजगता और सहजता से आगे बढ़ते रहें प्रबंधकीय और प्रशासकीय मामलों में आपका उत्साह बना रहेगा आप सक्रियता बनाए रखेंगे और व्यवस्था को मजबूत रखेंगे

घर-परिवार से आपकी करीबी बढ़ेगी और व्यक्तिगत विषयों पर आपका ध्यान बढ़ेगा जरूरी बातें साझा कर सकते हैं और सबके प्रति स्नेह का भाव रखें हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें और पूर्वाग्रह से दूर रहें

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: मैजेंटा

मकर राशि (Capricorn)

आज आपके सहकर्मियों का भरोसा बढ़ेगा सामाजिक संवाद और चर्चा में आप सफल होंगे वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे और भाईचारे पर ध्यान देंगे साहस और पराक्रम से आप अपेक्षित राह बनाएंगे पेशेवर मामले आपके पक्ष में बनेंगे विविध विषयों को गति देंगे और सहकारिता में रुचि दिखाएंगे रक्त संबंधियों से आपकी सहजता बढ़ेगी

करीबियों का समर्थन मिलेगा और उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप पहल बनाए रखेंगे हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आप कला के प्रदर्शन में आगे रहेंगे सहकारिता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा और सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा घर-परिवार में इच्छित माहौल से खुशियां बढ़ेंगी और अतिथियों का आगमन बना रहेगा आप परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और सभी का समर्थन पाएंगे अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे

अपने रुटीन को बेहतर रखेंगे और सक्रियता से आगे बढ़ेंगे विनम्रता बनाए रखेंगे और साहस-सामंजस्य से काम लेंगे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा उचित अवसर पर अपनी राय रखें हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग: कत्थई

मीन राशि (Pisces)

आज आप रचनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान देंगे विविध गतिविधियों पर आपका फोकस रहेगा और विभिन्न प्रयासों में तेजी आएगी सभी क्षेत्रों में आपके कला कौशल को बल मिलेगा आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे और पेशेवर कार्यों में गति आएगी आपकी पद-प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी

आपकी लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी और व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा आप सबको साथ लेकर चलेंगे और प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा भूमि और भवन से जुड़े काम बनेंगे साझेदारी में आप सफल होंगे हनुमानजी की पूजा वंदना करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें लाल वस्तुएं दान करें

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज

