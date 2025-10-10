Aaj ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025: रविवार को मीन राशि वाले पाएंगे उपलब्धियां, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक व्यवस्था को बेहतर बनाने में रुचि लेंगे. प्रबंधन के प्रयासों में गति आएगी. पैतृक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में आप आगे होंगे और लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. सहकार व सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. लाभ वृद्धि के अवसर रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. ध्यान साधना बढ़ाएं.

----------------

वृष: वृष राशि के लोग आधुनिक एवं परंपरागत प्रयासों में तालमेल बनाए रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. संबंधों को संवारेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठता पर जोर बढ़ाएंगे. निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. आलस्य त्यागें और जिद से बचें. तेजी से विभिन्न कार्य करेंगे. रचनात्मक प्रयास बनाए रखेंगे. जोखिम उठाएंगे. यात्रा के संकेत हैं.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव की पसंदीदा वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

------------

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातक कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से परिस्थितियां पक्ष में बनाएंगे. आर्थिक फैसले चुनौतीपूर्ण बने रह सकते हैं. विदेश यात्रा संभव है. रिश्तों में संवेदनशीलता रहेगी. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. जल्दबाजी में न आएं. नीति नियमों का पालन करें. करियर व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.

----------------

कर्क: कर्क राशि के जातक मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. निवेश व व्यापार में तेजी दिखाएंगे. करीबियों से खुशी बांटेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा. आधुनिक तौर-तरीकों से कार्य करेंगे. लाभ और प्रभाव में वृद्धि रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली होगा. आर्थिक प्रबंधन संवर पाएगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तिलहनों का दान करें. स्पष्ट रहें.

-----------------

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के लोगों के शासन से संबंध बेहतर बने रहेंगे. पैतृक प्रयासों को गति देंगे. सत्ता और प्रशासन के मामले अपेक्षित रहेंगे. प्रबंधन में सभी सहयोगी होंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. कला कौशल पर फोकस रखेंगे. पेशेवर कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. कार्यों को समय से पूरा करेंगे. मन के रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. बड़े लक्ष्य साधेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. जिम्मेदार बनें.

---------------

कन्या: कन्या राशि के पेशेवरजन श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां में सक्रियता आएगी. आस्था और अध्यात्म में वृद्धि बनी रहेगी. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से मदद मिलेगी. तेज सुधार के संकेत रहेंगे. कार्य अवरोध दूर होंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. महत्वपूर्ण मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. उच्च शिक्षा को बल मिलेगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखेंगे. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल तिलहन का दान दें. भक्ति भावना बढ़ाएं.

------------------

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातकों को प्रत्येक कार्य पूरी तैयारी और सूझबूझ से करना चाहिए. सहयोगियों के प्रति मदद का भाव बनाए रखेंगे. अपनों की भावनाओं का सम्मान करें. स्वयं पर नियंत्रण रखें. अनजान लोगों पर विश्वास न करें. देर तक जागने की आदत से बचें. नियम कानून के साथ आगे बढ़ें. विनम्र एवं संतुलित बने रहें. स्वास्थ्य संबंधी विषयों की अनदेखी से बचें. जल्दबाजी में समझौते नहीं करें. मिश्रित परिस्थितियां बनी रहेंगी.

शुभ अंक: 2, 3, 6, 8, 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. अनुभवी की सुनें.

------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के उद्योग में सक्रियता आएगी. करियर व्यापार में जिम्मेदारों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. लाभ एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. साझेदारी के प्रयासों में तेजी आएगी. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. करियर कारोबार में संवार बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग बढ़ाएं. टीम पर भरोसा बनाए रखें.

---------------

Advertisement

धनु: धनु राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में नए अवसरों की तलाश बनाए रखनी चाहिए. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन व निरंतरता पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी के कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उधार न करें. निवेश व खर्च बढ़ेगा. करियर व्यापार को मेहनत व लगन से आगे बढ़ाएंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहज रहें.

-----------------

मकर: मकर राशि के मित्र सहयोगी बने रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर होगा. प्रतिभा और कला कौशल के प्रदर्शन से लाभ संवारने में आगे रहेंगे. बौद्धिक प्रयासों से सफलता पाएंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में मित्रों का समर्थन बनाए रखेंगे. प्रियजन सहयोगी रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. पीपल पेड़ तले दीपक जलाएं. बड़ा सोचें.

-----------------

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातक स्वार्थ की भावना में न आएं. पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता बनाए रखें. निजता पर ध्यान बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. घरेलु मामलों की ओर रुझान रहेगा. कामकाज में सकारात्मकता बनी रहेंगी. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: नीलम के समान

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें. नवग्रह पूजा करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.

-----------------

मीन: मीन राशि के लोग नए लोगों से संपर्क और संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. घर परिवार में हर्ष उत्साह का वातावरण रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. खुशियां बढ़ेगी. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे. जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. जनसंपर्क का लाभ मिलेगा. सामाजिकता पर जोर देंगे. साहसिक फैसले लेंगे. सहकारिता में रुचि बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं को दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. समता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----