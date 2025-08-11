Aaj ka Rashifal 11 अगस्त 2025: करियर में बड़ी सफलता और रिश्तों में मधुरता के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे

ज्योतिष विशेषज्ञ ने आज सभी राशियों के लिए दैनिक राशिफल तैयार किया है यह भविष्यफल आपके करियर, व्यापार, निजी जीवन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है इसका उद्देश्य आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने में मदद करना है यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की चाल पर आधारित है आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ और सम्मान लेकर आएगा
मेष राशि (Aries)
आज आपके करियर और कारोबार में लाभ की अच्छी संभावना बनी हुई है आप अपने मित्रों के सहयोग से उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे पेशेवर कामों को गति देने में सफल रहेंगे और संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे विभिन्न मामले आपके पक्ष में बने रहेंगे और करीबियों के साथ खुशियां साझा करेंगे
आप अपनी तैयारी को मजबूत रखकर आगे बढ़ेंगे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे आपका करियर संवरता हुआ नजर आएगा और ज्यादातर मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1, 2 और 9
शुभ रंग: लाल गुलाबी
वृष राशि (Taurus)
आज आप व्यवस्था प्रबंधन और नीति-नियमों पर ध्यान देंगे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और करियर कारोबार में सभी का सहयोग मिलेगा आप भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी और प्रशासन से जुड़े काम आसानी से बनेंगे आपकी पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा
लोगों को अपने साथ जोड़ने में आप सफल होंगे और जिम्मेदार लोगों से आपकी नजदीकी बढ़ेगी भावनाओं पर अंकुश रखेंगे और सहकारिता से काम बढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 2 और 6
शुभ रंग: ओपल व्हाइट
मिथुन राशि (Gemini)
आज भाग्य के बल से उन्नति के अवसर आपके पक्ष में रहेंगे सकारात्मक माहौल से आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा और करीबी आपका साथ देंगे आप संपर्क और संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे विविध मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आपका विनम्र व्यवहार बना रहेगा आपकी धर्म और आस्था को बल मिलेगा
आप आत्मविश्वास और उत्साह के साथ काम करेंगे जिससे इच्छित परिणाम मिलेंगे अपनी योजनाओं पर ध्यान देंगे और लोगों के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा आपको मित्रों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा और वरिष्ठों से आपकी मुलाकात होगी भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8
शुभ रंग: मूनस्टोन
कर्क राशि (Cancer)
आज कामकाज में सामान्य माहौल बना रहेगा इसलिए लेनदेन में जल्दबाजी न करें ठगों की बातों में आने से बचें और विपक्षियों से दूरी बनाए रखें कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं और परिजनों का साथ बना रहेगा बहस और विवाद से बचें और अनिर्णय की स्थिति में न रहें अपनी सूझबूझ और सतर्कता से काम करें
आप अपनी नीति और धर्म का पालन बढ़ाएं और अपने खानपान व सेहत पर ध्यान दें भावुकता में न आएं और व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें
शुभ अंक: 1 और 2
शुभ रंग: बेबी पिंक
सिंह राशि (Leo)
आज करियर और कारोबार में साझेदारी पर आपका जोर बना रहेगा पेशेवर कामों को समय पर पूरा करें और सबको साथ लेकर चलने की आदत बनाएं आप कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और साझेदारी के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी
आप औद्योगिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे और आपका नेतृत्व का भाव बढ़ेगा पद और प्रभाव में भी वृद्धि होगी टीम वर्क में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कारोबार में शुभता बनी रहेगी अपनी साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखें और मित्र संबंधों को घनिष्ठ बनाएं भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1 और 2
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
कन्या राशि (Virgo)
आज आपका पेशेवर प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा कामकाजी मामलों में आप निरंतरता बढ़ाएंगे और अवसरों को भुनाने की सोच रखेंगे समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे और आपकी कार्यकारी परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रखें और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा
आप मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे और आपके व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य से काम लें और पेशेवरों का समर्थन मिलेगा नौकरीपेशा लोग उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1, 2 और 5
शुभ रंग: फिरोजी
तुला राशि (Libra)
आज आपकी कलात्मक गतिविधियों में और नया सीखने में रुचि रहेगी आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और लंबित कामों में तेजी लाएंगे अनुबंधों में सक्रियता बढ़ेगी और आप अपने वचन के पक्के बने रहेंगे सहकारिता पर आपका जोर रहेगा
आपका पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आय के स्त्रोत बढ़ेंगे विरोधियों के प्रति आप सावधान रहेंगे और शिक्षा-संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे व्यक्तिगत प्रयासों में आप आगे रहेंगे और सभी के साथ आपका विश्वास बढ़ेगा भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 2, 6 और 8
शुभ रंग: चांदी समान
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आप व्यक्तिगत मामलों को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे घरेलू कामों में आपकी रुचि रहेगी लेकिन स्वार्थ से दूर रहें आपकी निजी यात्रा की योजना बन सकती है और आप विविध मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे प्रबंधन के क्षेत्र में आप प्रभावशाली रहेंगे और कामकाज में सहजता रहेगी
घर में सुख का माहौल बना रहेगा और आप अपने प्रेम और बड़प्पन से सभी का मन जीतेंगे सुविधाओं पर आपका ध्यान रहेगा और आप निजता को महत्व देंगे पारिवारिक मामलों में सक्रियता दिखाएं और सुख-साधन पर ध्यान दें भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1, 2 और 9
शुभ रंग: मरून
धनु राशि (Sagittarius)
आज आप सामाजिक कार्यों और बातचीत में आगे रहेंगे विभिन्न प्रस्तावों को आपका समर्थन मिलेगा और आप सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे आपकी आय में वृद्धि होगी और आपका पेशेवर संपर्क का क्षेत्र बड़ा होगा आप विभिन्न लोगों से मेलजोल में रुचि रखेंगे और सामाजिक कामों पर ध्यान देंगे
आपके वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे और लाभकारी परिस्थितियों को भुनाएं शाम तक आप अपने काम पूरे करने पर जोर दें भाई-बहनों से आपकी नजदीकी बढ़ेगी और संबंधियों का सहयोग मिलेगा भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1, 2 और 3
शुभ रंग: सनराइज
मकर राशि (Capricorn)
आज आपके घर में कोई उत्सव हो सकता है और किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी आपके रहन-सहन में भव्यता आएगी और पारिवारिक मामलों में सुख-सौख्य रहेगा आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और आपके रक्त संबंध मजबूत होंगे आप सक्रियता और साहस बनाए रखेंगे
आप सबको साथ लेकर चलेंगे और मेहमानों का आगमन बना रहेगा परंपरागत कामों को आगे बढ़ाएं और विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे आपकी आस्था और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 2, 5 और 8
शुभ रंग: मडकलर
कुंभ राशि (Aquarius)
आज आप आधुनिक तरीकों से सोचने और काम करने में रुचि रखेंगे रचनात्मक लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आप अपने लक्ष्य को साधने में आगे रहेंगे आपके परिजन मददगार होंगे और आपका करियर व वाणिज्यिक मामले मजबूत होंगे
नवीन कोशिशों में आपकी रुचि रहेगी और आप नवाचार को बढ़ाएंगे आपको कोई सुखद सूचना मिल सकती है और साहस व पराक्रम से आप आगे बढ़ेंगे आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1, 2, 5 और 6
शुभ रंग: हल्का नीला
मीन राशि (Pisces)
आज आप निवेश पर ध्यान देंगे और अपनी कार्ययोजनाओं में सूझबूझ और नियंत्रण बनाए रखेंगे न्यायिक मामलों में तेजी आएगी और आपको रिश्तेदारों का साथ मिलेगा करीबियों का भरोसा जीतने का प्रयास करें और बड़ी सोच से काम लें लेनदेन में सावधानी बरतें और उधार से बचें
पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएं और संबंधों को बेहतर बनाए रखें अपने खर्च पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल होगा और वैदेशिक विषयों में अनुकूलता रहेगी भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा और वंदना करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें
शुभ अंक: 1, 2 और 3
शुभ रंग: गोल्डन