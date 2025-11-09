scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 10 नवंबर 2025: तुला राशि वाले पुशतैनी काम बढ़ाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 10 नवंबर 2025, Horoscope Today: मिथुन राशि के जातक आज महत्वपूर्ण मामलों को उत्साह और आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएंगे. आपको आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष 
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन घर परिवार से जुड़ाव बढ़ाने वाला है. आप निजी मामलों पर फोकस करेंगे और कार्य-व्यवसाय में गति बनी रहेगी. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. हालांकि, आपको जिद, जल्दबाजी और अहंकार से बचना होगा. भावनात्मक प्रदर्शन में सहजता बनाए रखें और सुख-सौख्य में वृद्धि का अनुभव करें. प्रबंधन और प्रशासन के कार्य बेहतर रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए फलदायी रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

सम्बंधित ख़बरें

guru vakri & shani margi 2025
30 साल बाद शनि-शुक्र की युति, 2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल 
Will the Sun grant the blessing of success on Sunday?
सूर्य देव देंगे आरोग्य का वरदान, रविवार के ये उपाय बदल देंगे किस्मत 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
कुंभ राशि वाले कामकाज में तेजी लाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
मीन राशि वाले धैर्य से आगे बढ़ेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जप करें. योग व ध्यान बढ़ाएं.

वृष  
वृष राशि वालों के घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा. शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा और भाई-बंधुओं से करीबी मजबूत होगी. व्यापार-व्यवसाय में सफलता के योग हैं. आप अपनी महत्वपूर्ण बात प्रखरता से रख पाएंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा . समझ बेहतर बनी रहेगी. सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे आर्थिक और वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर परिणाम मिलेंगे. सहकारिता से काम लें. निसंकोच आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' और 'ओम् सों सोमाय' का जाप करें. जनसंपर्क बढ़ाएं.

Advertisement

मिथुन 
मिथुन राशि के जातक आज महत्वपूर्ण मामलों को उत्साह और आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएंगे. आपको आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. परंपरा, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को महत्व दें. साख और सम्मान में वृद्धि होगी तथा लक्ष्यों को गति मिलेगी. साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति हो सकती है और आप शुभ कार्यों में शामिल होंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे और धैर्यवान बने रहेंगे. नौकरी-व्यवसाय में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे .पेशेवर सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' और 'ओम् सों सोमाय' का जाप करें. संवार बढ़ाएं.

कर्क 
कर्क राशि के जातक आज सभी के साथ बेहतर तालमेल से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक प्रयासों को सहजता से पूरा करेंगे और अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. आप लक्ष्यों पर केंद्रित बने रहेंगे और नए कार्यों में रुचि लेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा और वाणी-व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे तथा आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. अपनी उपलब्धियों को बढ़ाएं. वादे के पक्के रहें और जल्दबाजी न दिखाएं. चर्चा के केंद्र में बने रहने की संभावना है.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. अनुशासन रखें. नवाचार बढ़ाएं.

Advertisement

सिंह 
सिंह राशि वालों को आज आर्थिक लेनदेन में लापरवाही से बचने की सलाह है. चर्चा-संवाद में सतर्कता बनाए रखें और लोभ-प्रलोभन से दूर रहें. सफेदपोश ठगों से दूरी बनाए रखना हितकर होगा. अपनों के लिए त्याग और सहयोग बनाए रखें. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएं और लेनदेन में स्पष्टता लाएं. दान-धर्म में आगे रहें और निवेश में रुचि लें. न्यायिक विषयों को मजबूती मिलेगी, लेकिन विपक्ष से सतर्क रहें. उधार के लेनदेन और दिखावे से बचें, बजट पर नियंत्रण रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' और 'ओम् सों सोमाय' का जाप करें. विनम्रता बनाए रखें.

कन्या
कन्या राशि के जातक आज आर्थिक कार्यों को गति देंगे और प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों और जिम्मेदार लोगों से तालमेल बढ़ेगा. कारोबारी शुभता का लाभ उठाएंगे और अवसर बढ़त पर रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. संपर्क और संवाद बेहतर बनेगा. करियर में संवार आएगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा, जिससे सकारात्मकता बढ़ेगी. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे और वरिष्ठ सहयोग करेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. धर्मस्थल जाएं. दान व सहयोग बढ़ाएं.

Advertisement

तुला 
तुला राशि के लिए आज भाग्य और प्रबंधन के संयोग से जीत का परचम बुलंद बना रहेगा. आप कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और पैतृक कार्य बनेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और सभी सहयोगी होंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में आप बेहतर रहेंगे और जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रयास सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा और लाभ बढ़त पर रहेगा. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. भरोसा व बड़प्पन बढ़ाएं.

वृश्चिक 
वृश्चिक राशि के कार्यकारी अड़चन और अवरोध आज दूर होंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ें. विभिन्न मामलों में इच्छित परिणाम पाएंगे. भाग्य में वृद्धि के संकेत बने रहेंगे, जिससे लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. कार्यसूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ें. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी और उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अध्यात्म बढ़ेगा. वाणिज्य, व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. लंबी दूरी की यात्रा की संभावना है. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. धार्मिक कार्यों से जुड़ें. दान दें.

Advertisement

धनु 
धनु राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कार्यों को लंच से पहले पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. देरी से कार्य प्रभावित हो सकता है. परिजनों के सुझावों पर ध्यान दें और व्यवस्था पर जोर रखें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. घर-परिवार का सहयोग बना रहेगा. संतुलित व्यवहार रखें. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और सेहत से समझौता न करें. अनजानों से दूरी रखें और नियमों की अनदेखी से बचें. बहस में न पड़ें. सोच-विचारकर आगे बढ़ने का समय है.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' व 'ओम् सों सोमाय' का जाप करें. व्रत संकल्प पूरा करें. सहनशील रहें.

मकर
मकर राशि वालों का कामकाज आज सुधार पर बना रहेगा. आप पेशेवर लक्ष्य साधने में सफल होंगे. उद्योग-व्यापार से जुड़े कार्यों को पूरा करेंगे. सहकारिता और सहभागिता बढ़ाएं. साझेदारी के मामले पक्ष में बनेंगे और मित्र संबंधों में घनिष्ठता आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे और प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. व्यवस्था मजबूत होगी. करियर और व्यापार संवारेंगे. दाम्पत्य में शुभता और सहजता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. जिम्मेदारियों को पूरा करें. प्रबंधन संवारें.

Advertisement

 कुंभ 
कुंभ राशि के जातक मेहनत और लगन से अपनी जगह बनाएंगे. रिश्ते मजबूत बनाए रखने में सफल होंगे. परिस्थितियां औसत से अच्छी रहेंगी. लोभ-प्रलोभन में न आएं. खर्च और निवेश बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए लेनदेन में सावधानी बनाए रखें. नियम और अनुशासन अपनाएंगे. मित्रों का साथ और विश्वास पाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. कामकाज में सतर्कता बरतें. श्रमशीलता बनाए रखें और अनुशासन बढ़ाएं. समय प्रबंधन में सहजता रहेगी. प्रशासनिक परिणाम बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग: एक्वा कलर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना, अभिषेक करें. 'ओम् नमः शिवाय' और 'ओम् सों सोमाय' का जाप करें. तथ्य पर ध्यान दें. तर्क बढ़ाएं.

मीन 
मीन राशि के जातक आर्थिक कार्यों में फोकस बनाए रखेंगे. चहुंओर सुधार और संवार बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बल पाएगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. आवश्यक कार्यों को तेजी दिखाएंगे. कारोबार में पहल करने का प्रयास होगा. उमंग और उत्साह बनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में विश्वास बढ़ेगा. अनुकूल वातावरण बना रहेगा. शैक्षिक गतिविधियां बढ़ेंगी. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. छात्रों के लिए आज का दिन ज्यादा बेहतर रहेगा. कला कौशल संवरेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: आम्र के समान

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. बुद्धि से काम लें. सहज रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement