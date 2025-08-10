Aaj ka Rashifal 10 अगस्त 2025: सिंह राशि वाले धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

आज का राशिफल: आज का दिन कई राशियों के लिए शुभता और सफलता लेकर आया है ज्योतिष विशेषज्ञों ने ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर आज का भविष्यफल जारी किया है यह राशिफल आपको करियर, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देगा ताकि आप हर कदम सोच-समझकर उठा सकें.

मेष राशि (Aries)

आज आपका आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा पेशेवर कार्यों में आपका संवाद और संपर्क बेहतर होगा आप अपने व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे जिससे लोगों का भरोसा जीतेंगे सभी क्षेत्रों में आप प्रभावी प्रदर्शन करेंगे और आपकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: सूर्यनारायण को अर्घ्य दें सूखे मेवे और मिश्री बांटें

वृष राशि (Taurus)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आप व्यवस्था का लाभ उठाएंगे आपकी वित्तीय बातचीत सफल होगी और आपको अपने वरिष्ठों का साथ मिलेगा सभी का सहयोग प्राप्त होगा और आप व्यापारिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे प्रबंधन और व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: श्वेत

Advertisement

आज का उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और मेवे व मिश्री बांटें

मिथुन राशि (Gemini)

आज भाग्य के सहयोग से आपके लाभ में वृद्धि होगी आप सभी का साथ और विश्वास पाएंगे भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगे और काम में स्पष्टता बनाए रखेंगे बड़ों के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी आप अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः का जाप करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और तीर्थ यात्रा पर जाएं

कर्क राशि (Cancer)

आज आप व्यक्तिगत बातचीत में जल्दबाजी न दिखाएं घर परिवार के मामलों में सक्रिय रहें बातचीत में सजगता बनाए रखें और अपनी वाणी व व्यवहार में प्रभाव बनाए रखें अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें और मित्रों व परिजनों का साथ बनाए रखें उद्योग और व्यापार में निरंतरता बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: लाइट पिंक

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः का जाप करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और अपने वचनों का पालन करें

सिंह राशि (Leo)

आज आपका आर्थिक पक्ष बेहतर होगा और आप धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे आपके मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी और निजी जीवन में भी स्थिति अच्छी होगी आपका कामकाजी प्रदर्शन अच्छा बना रहेगा और व्यापार में भी प्रगति होगी आप बड़ी सोच के साथ काम करेंगे और महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः का जाप करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और सबको सहयोग का भाव दें

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको कामकाजी मामलों में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए लेनदेन में स्पष्टता रखें और समय प्रबंधन पर जोर दें अपनी कला और कौशल से पेशेवर परिणाम संवारें आपके काम में स्पष्टता आएगी और सहकर्मियों का साथ मिलेगा आपको अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देना होगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: डीप पिंक

आज का उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और सेवाभाव बनाए रखें

तुला राशि (Libra)

आज आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक और प्रभावशाली रहेंगी आप अपने मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे और घूमने-फिरने जाएंगे आपमें आत्मनियंत्रण बना रहेगा और विभिन्न अवसर मिलेंगे आप मौके भुनाने में आगे रहेंगे और सभी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः का जाप करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और सात्विक भोजन करें

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपको घर के लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं और अपनों की खुशी के लिए प्रयास करें घर में अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और मेहमानों के साथ सहज रहें रक्त संबंधों के साथ खुशियां साझा करेंगे और मेलजोल की भावना बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः का जाप करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और अपने उत्साह को बनाए रखें

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपका रहन-सहन आकर्षक रहेगा और आप भाईचारे को मजबूत करेंगे आप अपनी पद-प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे साहस और संपर्क से आपकी राह आसान होगी व्यापार से जुड़े मामलों में तेजी बनी रहेगी और करीबियों से सहयोग मिलेगा आपका कार्यक्षेत्र बड़ा होगा और महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: सूर्यनारायण को अर्घ्य दें मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें और लोगों से मेलजोल बढ़ाएं

मकर राशि (Capricorn)

आज आप पारिवारिक शुभता का लाभ उठाएंगे आपको अपनों का साथ और सहयोग मिलेगा आप सलाह से आगे बढ़ेंगे और आपको सुखद समाचार मिलेंगे लाभ में वृद्धि की अच्छी संभावना रहेगी और घर में उत्सव का माहौल बनेगा महत्वपूर्ण आयोजनों से आप जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और सूखे फलों का प्रसाद बांटें

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आप हर मोर्चे पर बेहतर रहेंगे और कामकाज में पहल बनाए रखेंगे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे योजनाओं पर ध्यान देंगे और आशंकाओं से मुक्त रहेंगे आप रचनात्मक कामों में बेहतर रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और बड़प्पन का भाव रखें

मीन राशि (Pisces)

आज आप लेनदेन में पूरी सजगता और सावधानी रखें करीबियों का सहयोग मिलेगा और आप महत्वपूर्ण बातों में सहज रहेंगे बड़ों की बात मानें और उत्साह से काम करें आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा न्यायिक मामलों में भी सजग रहें.

शुभ अंक: 1, 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: सूर्यनारायण को अर्घ्य दें सूखे मेवों का प्रसाद बांटें और दान धर्म पर ध्यान दें

---- समाप्त ----