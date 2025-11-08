scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 9 नवंबर 2025: वृष राशि वाले वित्त प्रबंधन पर जोर देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 9 नवंबर 2025, Horoscope Today: आज आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

मेष: मेष राशि के लोग आज अपने कारोबारी विस्तार पर पूरा ध्यान देंगे. आपका संपर्क और प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, जिससे सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आज आपकी मुलाकात श्रेष्ठ जनों से हो सकती है.  चर्चाओं में आपको सफलता मिलेगी. सुलह और सामंजस्य बनाए रखने से महत्वपूर्ण मामलों में तेज़ी आएगी. आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है. साहसिक कार्यों को गति मिलेगी, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यशैली प्रभावी रहने से आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. आपकी बचत बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड (Bright Red)

आज के उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. “ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें.

वृष: वृष राशि वालों के लिए घर की साज-सज्जा और साज-संवार पर ध्यान देना शुभ रहेगा. कुल-कुटुम्ब से जुड़े आपके प्रयास आज सफल होंगे. परिवार के मामलों में सुख और सौख्य बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्यों की ओर तेज़ी बनाए रखेंगे और जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. आज आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक मोर्चे पर आप बेहतर बने रहेंगे . इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है. वित्त प्रबंधन पर जोर दें.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: श्वेत (White)

आज के उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फलों व मिश्री का प्रसाद बांटें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आज अपने प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. आपकी साख, प्रभाव के साथ-साथ लोकप्रियता भी बढ़ेगी. आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहेंगे, जहाँ कारोबारी स्थितियां सकारात्मक होंगी. अपनी योजना के अनुरूप कार्यगति बनाए रखें. आपकी सूझबूझ से आप आगे बढ़ेंगे और व्यवहार विनम्र तथा प्रभावी रहेगा. व्यापार-व्यवसाय में संवार लाएंगे और लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलने से आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 9

शुभ रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)

आज के उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मिश्री मेवे का प्रसाद बांटें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का दूर देश के लोगों से संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा.आज विदेश गमन की स्थिति भी बन सकती है. ध्यान, प्राणायाम और योग को अपने जीवन में शामिल करें. हालांकि, आज आपके खर्च की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए बजट पर ध्यान देना आवश्यक है. कामकाजी मामलों में किसी की सलाह से ही निर्णय लें. न्यायिक चर्चाओं में आपको समय देना पड़ सकता है. नियमों की अवहेलना न करें और बड़प्पन से काम लें. दिखावे से बचें और उतावली न दिखाएं.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: गुलाबी (Pink)

आज के उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे मेवों व मिश्री का प्रसाद बांटें. बजट पर फोकस रखें.

सिंह:सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहने का दिन है. आपका लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आप बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित होंगे और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. मिले हुए अवसरों को भुनाने का प्रयास करें. करियर-व्यापार में अधिकाधिक ऊर्जा देंगे, जिससे पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव बना रहेगा. आपका संपर्क-संवाद बेहतर होगा. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे और हर्ष-आनंद का वातावरण रहेगा. आपका साहस और पराक्रम बना रहेगा, जिससे सभी प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: माणिक्य के समान (Ruby-like)

आज के उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व मिश्री बांटें. कामकाज पर जोर बनाए रखें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को वरिष्ठों के सहयोग से आज चहुंओर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा. आपका आर्थिक पक्ष बलवान रहेगा और साहस-संपर्क बनाए रखेंगे. करीबीजनों से तालमेल का लाभ मिलेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा और दीर्घकालिक मामलों में आप सक्रियता दिखाएंगे. आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे और कारोबार में आप तेज़ी रखेंगे. नपा-तुला जोखिम उठाने की सोच रहेगी और बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 9

शुभ रंग: मेहंदी (Mehendi Green)

आज के उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.


तुला: तुला राशि के जातकों को भाग्य बल से विभिन्न क्षेत्रों में सबका सहयोग मिलेगा. आप व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. धार्मिक और जनकल्याण के मामले गति लेंगे. मनोरंजक यात्रा भी संभव है. उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अधिकारी वर्ग सहयोगी होगा. आप अपनी बात सहजता से कह पाएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. पेशेवरों का साथ बनाए रखेंगे और सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. अपरिचितों पर भरोसा करने से बचें.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: मरून (Maroon)

आज के उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. “ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है. नीति-नियमों और निरंतरता को बनाए रखें. कामकाज का स्तर साधारण रह सकता है. शोध कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. परिजनों के सहयोग से परिणाम साधेंगे. करियर-व्यवसाय में आकस्मिकता बनी रहेगी, इसलिए सूझबूझ और विनय विवेक से काम लें. महत्वपूर्ण मामलों में समय सीमा का ध्यान रखें क्योंकि मामले लंबित रह सकते हैं. उचित अवसर का इंतजार करना ही बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: चमकीला लाल (Bright Red)

आज के उपाय: भागवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. “ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. वचन रखें.

धनु: धनु राशि के जातक जो उद्योग-उत्पादन से जुड़े हैं, वे बेहतर करेंगे. आप सबको साथ लेकर चलेंगे और आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण विषयों में तेज़ी लाएंगे. मित्रों के साथ आपका श्रेष्ठ समय बीतेगा. पेशेवर मामलों में आप प्रभावशाली रहेंगे. नवीन अनुबंधों में आप सहज महसूस करेंगे और साझीदारों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी चर्चाओं में शामिल हों. मेहनत और विश्वास से आपको सफलता मिलेगी. भूमि-भवन के विषयों में गति आएगी. प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्य संवरेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 9

शुभ रंग: केशरिया (Saffron)

आज के उपाय: “ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. लक्ष्य पर ध्यान दें.


मकर: मकर राशि के लोगों को मेहनत और लगन से जरूरी कार्यों में गति बनाए रखनी होगी. सहकर्मियों के सहयोग से कामकाज में राहें खुलेंगी. आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और पेशेवरता व प्रबंधन संवरेंगे. आप योजनानुसार कार्य करेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. अपने कारोबारी संबंध संवार लें. विरोधियों से विशेष सावधानी रखें. लोभ और ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. सेवा संबंधी मामलों में तेज़ी आएगी.

शुभ अंक: 2, 8, 9

शुभ रंग: बैंगनी (Violet)

आज के उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.

कुंभ: कुंभ राशि के लिए अपनों का साथ और विश्वास बना रहेगा. प्रियजनों से आपकी भेंट होगी. आपके मैत्री संबंधों को बल मिलेगा और बौद्धिकता बढ़ेगी. सहयोग और सहकार से आप काम निकालेंगे. वरिष्ठों का समर्थन बना रहेगा. अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी और शैक्षिक गतिविधियों में आप आगे रहेंगे. परीक्षा-प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अति उत्साह से बचें. जोखिम लेने का भाव रहेगा लेकिन समता-सामंजस्य से आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 1, 2, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ 
आज के उपाय: “ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें.

मीन: मीन राशि के जातक अपनी जीवनशैली पर फोकस बनाए रखेंगे. अपने परिवार को समय देने की सोच रहेगी. वरिष्ठों से संबंधों को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में आपकी रुचि रहेगी. सेहत सामान्य रह सकती है. वाणिज्यिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. पैतृक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. परिवार में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. करीबियों से खुशियों को साझा करेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी और मित्र वर्ग सहयोगी रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 9

शुभ रंग: सिंदूरी 
आज के उपाय: सूर्य भगवान को अर्घ्य दें. “ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. बड़ा सोचें. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----
